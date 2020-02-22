احذري.. 8 أخطاء شائعة تفسد مظهركِ وتجعل ملابسكِ تبدو رديئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

على الرغم من أنّ الفتيات ينفقن الكثير من الأموال على الملابس مقارنة بالرجال، إلا أن الأناقة لا تعتمد بأي شكل من الأشكال على السعر الغالي أو حجم الأموال المُنفقة.

لذا قدّم مصممو الأزياء مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعدك ليبدو مظهرك أكثر جاذبية وبأقل تكلفة، وفقاً لموقع "Bright Side" الأمريكي.

- موضة "بِطلت"

ارتداء الملابس المتعلقة بموضة موسمية سيكون مكلفًا بالنسبة لكِ، لذا احرصي على اقتناء قطع الملابس الأساسية التي لا تفقد رونقها وموضتها بمرور الوقت.

- الملابس الفضفاضة

الملابس الفضفاضة "Oversized clothing"، تبدو كأنك تستعيرها من أخيك الكبير أو زوجك.

ربما تكون الملابس الفضفاضة أنيقة على الفتيات اللاتي يضعن مكياجًا مشرقًا مع كعب عالي، لكن السيدة التي تحمل طفلاً وحقائب ثقيلة على ذراعيها ستبدو كما لو كانت قد ترتدي ملابس والدتها.

- "كباسين" ملونة في الجينز

عند شراء جينز جديد يجب عليكِ التحقق من أن جميع "الكباسين" ليست ملونة، لأنه عند وضعها في الغسالة قد تتلاشى إذا لم تكن عالية الجودة وتصبح شكلها قديم وغير مناسب.

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- الملابس ذو النقوشات والكتابات

الجينز مع النقوش منتشر بشكل واسع لدى تجار الأزياء، لكن أيقونات الأناقة وأتباعهم قد نجحوا في ترك اتجاه الموضة هذا في التسعينيات. كلما كان ملابسك أكثر بساطة كان أفضل.

- عدم تناسق الألوان

عدم القدرة على تناسق الألوان يمكن أن يجعل الملابس العصرية والغالية الثمن تبدو رخيصة ورديئة.

يجب أن تشكل أساس خزانة ملابسك من ألوان الباستيل، لأنها تجعل الملابس مشرقة، ومن الجيد أن يكون أحد الألوان محايدًا، مثل الأسود أو الأبيض والأوف وايت أو لون البشرة، وإذا كان مزيج الألوان يبدو غامقًا، قومي بدمج العديد من الأشياء من نفس اللون في مظهر واحد ولكن بدرجات مختلفة.

- خدوش على النظارة الشمسية

يمكن أن تبدو العدسات المخدوشة على النظارات غير جذابة، ما يجعلها تبدو رخيصة، ويعد الطرز الأكثر تكلفة "البرندات" أقل عرضة للخدش، علاوة على أنها آمنة على العين.

إذا كنتِ ترتدي نظارة ذات عدسات بلاستيكية غير باهظة الثمن، ضعيها في حافظة لحمايتها.

- الأزرار المفقودة

الأزرار هي واحدة من أقل التفاصيل الملحوظة في الملابس، لهذا تحتاج إلى فحص ملابسك بانتظام للتأكد أن جميع عناصرها الصغيرة مكتملة، بما في ذلك الأزرار المفقودة أو الضيقة للغاية لأن فقدانها يفسد مظهرك ويجعلك تبدو رخيصًا وغير منظم.

- ملابس خفيفة في الشتاء

فستان قصير مبهج في منتصف موسم البرد لا يبدو مذهلاً ولكن على العكس، محرج وعلاوة على ذلك، قد يكون خطرا على صحتك، وينظر إليك الناس ليس إعجاباً بك ولكن لأنك ترتدي ملابس غير مناسبة لهذا الموسم.