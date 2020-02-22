أخطاء نرتكبها أثناء الطهي تؤدي لزيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي باريل، أن هناك عدة أخطاء معينة، يرتكبها البعض أثناء الطهي تؤدي إلى زيادة الوزن.

-الدهون

نصحت بضرورة التحكم في كمية الدهون المستهلكة يوميًا، حتى لا نكتسب المزيد من الوزن، حتى مع استخدام الدهون الصحية.

تقول سوزي إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "على الرغم من أن بعض أنواع الزيت مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، مفيدة للصحة، إلا أن استهلاك كميات غير محدودة منها يؤدي إلى زيادة الوزن".

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-الصلصلة

يضيف معظمنا التوابل والصلصات لإضافة نكهة مميزة للطعام، لكن إضافة ثلاث أو أربع أنواع مختلفة من الصلصات إلى وجباتنا يزيد من السعرات الحرارية، ويساهم في اكتساب المزيد من الوزن.

-البروتين

إعداد وجبات مختلفة تحتوي على الكثير من البروتينات مثل اللحوم أو السمك أو الدجاج، في زيادة السعرات الحرارية، على حساب تناول الخضروات الغنية بالمواد الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، لذا ينصح بتقليل استهلاك اللحوم والإكثار من تناول الخضار.

-الزيت أو الزبدة

معظم الناس يستخدمون الزيت أو الزبدة في طهي اللحوم والخضار، مما يزيد من كمية الدهون المستهلكة وزيادة الوزن، لذا تنصح سوزي، بشوي اللحوم وطهي الخضار باستخدام الماء فقط.