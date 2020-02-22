الممثلة الكوميدية إيمان السيد تفكر في اعتزال الفن

فاجأت الفنانة الكوميدية إيمان السيد، جمهورها، بإعلان رغبتها في اعتزال مجال التمثيل، دون توضيح أسباب هذه الرغبة.
ونشرت إيمان السيد، عبر حسابها على موقع التواصل "فيس بوك"، قائلة: "رغبة مُلحة وبتزيد مع الوقت في ترك المهنة".
يذكر أن إيمان السيد شاركت في رمضان 2019، بمسلسلي "البرنسيسة بيسة"، مع مي عز الدين، و"ابن أصول" مع حمادة هلال وأيتن عامر.
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