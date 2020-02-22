فيديو.. أصالة: بهتم بصوتي أكتر من الموضة.. ومسلمة حالي لمصمم الأزياء

تحدثت الفنانة أصالة، عن ذوقها واختياراتها لملابسها وإطلالتها في حفلاتها، مؤكدة على ثقتها الكبيرة في مصمم الأزياء، نيكولا جبران، "أنا مسلمة حالي لنيكولا جبران، هو بقى بيلبسني طويل وقصير وغيره.. وأنا مش من اهتماماتي الموضة والحمد لله إني عندي صديقي العظيم نيكولا جبران هو بيشيل مسؤولية إطلالاتي".

وأضافت "أصالة"، خلال حديثها مع قناة "سكاي نيوز عربية"، من العاصمة الفرنسية باريس، أنها تهتم بصوتها والموسيقى وتهتم بتطويرهما "بهتم بصوتي وبالموسيقى وتغييرهم من أغنية لأغنية ومودي أثناء الأغنية.. دي الموضة اللي بهتم بيها".

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وتابعت أصالة، أنها تحب التسوق و"الشوبنج" كثيرا، ولكنها عندما تتسوق تشتري أشياء غير متناسقة ومختلفة، "لما بلبس اللبس اللي بشتريه أصحابي بيتريقوا عليا، ودايما بسأل أصحابي المنسقين في لبسهم تعالو ظبطولي لبسي وشوفولي ألبس ايه يليق على بعضه".

واستكملت أصالة، أنها تجيد شراء الملابس الشبابي، وتختار الملابس الرجالي أفضل مايكون، فهي تشتري دائما الملابس لشقيقها ولأبنائها، "بحبهم على الموضة، والشباب كلهم بيعجبوا بذوقي لما بشتريلهم".