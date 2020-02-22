فيديو.. مصارعة الـMMA خسرت السباق فكسرت أنف زميلها

لم تتمالك غضبها فكسرت أنفه، هكذا دفع لاعب مصارعة ثمن غضب زميلته لخسارتها في مسابقة ببرنامج لتلفزيون الواقع.

وحدثت الواقعة عندما فشلت أنا ماريا بال، لاعبة فنون القتال المختلطة (MMA) سابقا، في إسقاط بعض الأهداف، فخرجت من المسابقة التي أجريت في رومانيا، وصبت غضبها على لاعب منافس بـ"نطحة" قوية.

وحسبما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، وجهت أنا "نطحة" مباغتة على رأس أندري كيوبانو، الذي سقط على الأرض من شدة الألم ثم اكتشف فيما بعد أن أنفه قد كسر، وبعد الواقعة، جرى طرد المصارعة السابقة من البرنامج، بسبب خرقها قوانين المسابقة بسلوك غير رياضي.

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من جهته قال مذيع البرنامج دان كروسيرو: "كانت لحظة قاسية وصادمة، رأيت متسابقا تلقى ضربة على وجهه من متسابقة أخرى".

واستكمل: "لسوء الحظ، أنا فقدت تحكمها بأعصابها ما فعلته كان سلوكا صادما لا نتمنى أن نراه، لن نتسامح مع تصرف كهذا وقرارنا كان أنها يجب أن لا تعود".

يذكر ان برنامج "سرفايفر"، يسعى المتسابقون الشبان الموجودون على جزيرة، للحصول على طعام ومياه وتدفئة وملاجئ لأنفسهم، فضلا عن ممارسة أنشطة تنافسية منوعة.