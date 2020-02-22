الامارات | عائض القرني لـ«بائع الكلام» أردوغان: كنت مخدوعاً والآن سقط القناع

شكرا لقرائتكم خبر عن عائض القرني لـ«بائع الكلام» أردوغان: كنت مخدوعاً والآن سقط القناع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرّأ الداعية السعودي الدكتور عائض القرني، في مقطع فيديو لاقى انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من فيديو قديم له كان يثني فيه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنه كان مخدوعاً، مثل غيره، ووصف أردوغان بأنه «بائع كلام».

وأضاف القرني في المقطع الذي حظى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات من نشره مؤخراً: «كنت مخدوعاً به كغيري من المسلمين، أظهر لنا حسناً، ونحن نحب الإسلام ومن ينصره، لكن ظهر الرجل على حقيقته، وله مواقف مشينة معيبة، منها العداء للمملكة العربية السعودية، وأبرأ إلى الله من ثنائي القديم عليه».

وأشار إلى أن أردوغان «أول زعيم زار المبكي اليهودي، ولإسرائيل سفارة في بلده. وأنه باع القضايا الإسلامية كلاماً، باع السوريين كلاماً ثم قدمهم للمحرقة والمهلكة وتخلى عنهم، دخل في كل فتنة أُعلنت في المنطقة، شارك في قتل الليبيين واليمنيين والسوريين».

وانتقد الداعية السعودي كذلك قيام أتباع أردوغان بالهتاف للأقصى في الحرم الشريف حلال أداء المناسك، قائلاً: «أردوغان بائع كلام، يستضيف كل من خان وطنه وانشق على وطنه... وآخر ما فعله أنصاره عندما قدموا إلى الحرم ورددوا شعاراً بدعياً ويقولون بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. الأقصى في فلسطين وليس في مكة، شعارات بدعية هدامة، عودوا إلى بلادكم وحاربوا نوادي السكر والعهر... المملكة ستبقى رائدة تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».