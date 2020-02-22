الامارات | حمو بيكا يتحدى النقابة ويحيي حفلا بأميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يتحدى النقابة ويحيي حفلا بأميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء وإحياء حفلات، يستعد مغني المهرجانات حمو بيكا، لإحياء أول حفل له في أمريكا، يوم 3 أبريل المقبل، على أحد مسارح نيو جيرسي، ويصل سعر التذكرة 69 دولار بينما يبلغ سعر التذكرة المميزة "VIP" 89 دولار.

وأعلن بيكا عن الحفل من خلال حسابه على "فيسبوك" داعياً جمهوره لحجز تذاكرهم. نافياً ما تردد عن إلغاء الحفل، مؤكداً أن التزم بتقديم كل الأوراق المطلوبة لاستخراج التأشيرة، وقامت السفارة الأمريكية في القاهرة بتحديد موعد له لمقابلة السفير.

من جانبه اعتبر منظم الحفل إيهاب ميكا، في تصريحات لمواقع صحفية، أن الحفل سيكون أقوى حفل مهرجانات في أمريكا، مشيرا أن متوسط الحضور حتى الآن يتجاوز الألف شخص. لافتاً إلى أن الجماهيرية التي تحظي بها أغاني المهرجانات ومطربيها في أمريكا هي التي دفعته لتنظيم الحفل، كما يستعد لتنظيم حفل آخر في إنجلترا.

