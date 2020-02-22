بالصور.. شاهد مبانٍ غريبة تتحدى الجاذبية الأرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف كتاب جديد عن عدد من المباني المقاومة للجاذبية الأرضية، الأكثر غرابة في العالم، كما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وبحسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

１- فندق ناريجا هاوس

يقع في منطقة جبلية في شمال المكسيك، وتحيط به جبال شديدة الانحدار وصممته شركة "بي أو أركيتيكتورا" بطريقة لا يؤثر بناؤه فيها على الغطاء النباتي، وبمواد طبيعية معظمها من الخشب والزجاج تتناسب مع الغابة المحيطة به.

２- فيلا إسكاربا البرتغال

تقع فيلا إسكاربا في منطقة الغارف البرتغالية، على جرف حاد مغطى بالأشجار، وبني بهذه الطريقة بسبب صغر المساحة.

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３- فيلا "يا" اليابان

تقع فيلا "يا" في اليابان، تخرج من منحدر في منطقة جبلية، وحرص المهندسون على إضاءتها بشكل طبيعي. وبنيت الفيلا من الإسمنت والزجاج.

４-فيلّا "صن فلاور" إسبانيا

تقع فيلا صن فلاور في شمال شرق إسبانيا، وتتميز بمكعبات إسمنتية متناسبة مع المحيط الصخري حولها. وتضم الفيلا حماماً وغرفة نوم، ومطبخاً وغرفة معيشة.

５- "تو إن وان" النرويج

صمم هذا البيت شركة ريولف رامستاد في أوسلو، أعلى منحدر حاد، وهو مغطى بخشب الأرز، ومواد أخرى تصمد أمام الثلج في النرويج.