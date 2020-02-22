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صور.. كارمن سليمان تحتفل بخطوبة شقيقتها

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احتفلت المطربة كارمن سليمان، بخطوبة شقيقتها فرح، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "انستجرام"، صورًا من حفل الخطوبة.

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وشاركت المطربة الشابة الصور مع معجبيها على انستجرام، معلقةً عليها: "ألف مبروك يا حياتي ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض.. بحبك".

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وشاركت كارمن سليمان مؤخرًا، في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، كما تستعد لإطلاق عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.

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