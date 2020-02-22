صور.. كارمن سليمان تحتفل بخطوبة شقيقتها

احتفلت المطربة كارمن سليمان، بخطوبة شقيقتها فرح، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "انستجرام"، صورًا من حفل الخطوبة. وشاركت المطربة الشابة الصور مع معجبيها على انستجرام، معلقةً عليها: "ألف مبروك يا حياتي ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض.. بحبك". Advertisements وشاركت كارمن سليمان مؤخرًا، في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، كما تستعد لإطلاق عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.

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