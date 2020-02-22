تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 22 فبراير-شباط 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

برج الحمل :

مهنيًا: كن عادلًا مع الآخرين خاصة زملاء العمل، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون به حتي لا يفشلون فيه.

عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك ومشاريعك المستقبلية معه.

صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك إطلاقًا، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.

برج الثور:

مهنيًا: أنت بحاجة إلى لقاء وجوه جديدة وخوض تجارب لم تعهدها في السابق، وحاول ان تعرف حاجاتك الحقيقية.

عاطفيًا: قد تبحث شؤونًا عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك.

صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

برج الجوزاء:

مهنيًا: تتركز الأوضاع اعتبارًا من اليوم على القضايا المالية التي يحالفك الحظ فيها وتحقق ارباح مالية مهمة.

عاطفيًا: تختلط الأمور عليك ولا تعود تعرف ماذا تريد من الحبيب،فلا تترك الغضب يسيطر عليك.

صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

برج السرطان:

مهنيًا: تُفتح امامك الأبواب، وتحقّق أمنية أو تنطلق بجديد أو ترتبط بزواج أو تذهب نحو إقامة بعيدة أو تغيّر اتجاهاتك كليًّا.

عاطفيًا: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكنًا.

صحيًا: ممارسة بعض النشاطات الفكرية والثقافية تريحك من عناء العمل ومشاغل الحياة العائلية.

برج الاسد:

مهنيًا: لا تكون مرتاح البال والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك.

عاطفيًا: كُن حذرًا جدًّا في كل ما تقول وتفعل، قد تتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجًا أمام الشريك فكن حذرا يا عزيزي.

صحيًا: تتعامل مع وضعك الصحي بطريقة منطقية تحاشيًا لمشكلات قد تسبب لك أمراضًا.



برج العذراء:

مهنيًا: يسهل لك الفلك هذا اليوم سفر أو الانضمام إلى جمعية أو مؤسسة ثقافية كما يقف الى جانبك فى تنفيذ بعض المشاريع المؤجلة.

عاطفيًا: يحتل الغرام مركزًا مهمًا في حياتك ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك مما يقوي العلاقة بينكما.

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صحيًا: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات حتى لا تصاب بامراض مستقبلية.

برج الميزان:

مهنيًا: يخفّ قليلا الوهج الذي نعمت به، ويُطلَب إليك التروّي والانتباه خلال بعض الفترات الآتية وعدم التهوّر في القرارات المهنية التى تتخدها.

عاطفيًا: تخوض اليوم تجربة جديدة في الحب تشعر بالحماسة تجاهها، لا تستمع إلى الثرثرات وحافظ على علاقتك بالحبيب.

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم وان تحظي بحصة نوم كافية.



برج العقرب:

مهنيًا: يسجّل هذا اليوم حدثًا مهمًا، إذ يفتتح دورة طويلة من الفرص الاستثنائية والنجاح المهني والبهاء والإشراق المهني.

عاطفيًا: من الممكن ان تكون هناك علاقة قديمة تهدد مستقبلك العاطفي، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور، لا تراوغ ولا تستسلم.

صحيًا: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن.



برج القوس:

مهنيًا: تكف المعاكسة الكبيرة التي عانيتها منذ سنة وتزول بعض المشاكل ويتحدث هذااليوم عن استثمار أو رسوم أو ضرائب او قضية مالية.

عاطفيًا: تشتد الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك.

صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات التي تواجهك مهما كانت صعبة، لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

برج الجدي:

مهنيًا: تتخلص من بعض العراقيل التى واجهتك الفترة الماضية وتبدأ علاقة شراكة جديدة عنوانها الثقة المتبادلة والنجاح المستمر.

عاطفيًا: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات.

صحيًا: حاول بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.

برج الدلو:

مهنيًا: يؤجج هذا اليوم وهج الأيام الماضية، ويجعلك تتخلص من بعض الحيثيات التى كانت قد واجهاتها الفترة الماضية.

عاطفيًا: الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب منك.

صحيًا: حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على مكونات تسبب لك البدانة وحاول ان تمارس الرياضة للحفاظ على الرشاقة.

برج الحوت:

مهنيًا: يفتح لك هذا اليوم الأبواب المناسبة لك ويغيّر الأجواء، فتعرف الوفرة والنجاح والأوضاع الجيدة فانتهز الفرصة يا عزيزي الحوت خاصتا اذا كنت من اصحاب المهن الحرة.

عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما ويعزز الحب والوئام بينكما.

صحيًا: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا لصحتك.

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