زهير مراد: علاقتي بجينيفر لوبيز جاءت بالصدفة.. وارتدت أغلب تصميماتي

قال مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، إن جينيفر لوبيز هي أول من اكتشفه في عالم هوليوود، والعالم ككل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc"، أن علاقته بها يدأت صدفة، "لبست من عندي أكثر من 60 مرة، وعرفتني صدفة أما كانت موجودة ببلد وشافت عرض لتصميماتي على التليفزيون وكلمت المصمم بتاعها وقالت أنا عايزه ألبس من عنده وبدأ التواصل بينا".

وتابع: "أوقات بديها 3 فساتين في الشهر، حسب حاجتها للفستان والمناسبة، وعندها سحر غريب وعجيب وبتدي روح لأي فستان".

Advertisements

وعرض البرنامج حوارا قديما لجينيفر، تحدثت فيه عن زهير قائلة: "أنا أحب زهير وهو المفضل بالنسبة لي، لقد قابلته منذ عدة سنوات في أحد عروضي".

وأضافت: "أول معرفتي به كانت عن طريق عرض شاهدته على التليفزيون بأحد البلاد، كنت متعبة أثناء الطيران، ووقتها كنت مستيقظة في منتصف الليل، أشاهد قناة تليفزيونية خاصة بالموضة في الدولة التي كنت فيها، حينها رأيت عرضا جميلا لزهير وتساءلت بداخلي (من هذا الرجل)، وبعدها سألت عنه لكن لم يكن أحد يعلم من هو، ولم يكن أحد من المصممين يعرفه ولا أحد في الولايات المتحدة".

وتابعت: "كان لسان حالي وقتها يقول لابد أن أحصل على هذا الفستان من أجل حفل ميت جلا، وبالفعل ارتديت في الحفل فستانا من تصميمه وبعد ذلك بدأت العمل معه، وارتديت تصاميمه بالكامل كما حدث في جولتي الأخيرة، وتربطني بزهير علاقة رائعة وهو رجل جميل ومصمم جميل".