محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
لا تخلو كثير من الرياضات والهوايات من المغامرة، وقد تصل حد خطورتها إلى إعادة نظر البعض في ممارستها، بحسب ما أوضحت "سكاي نيوز".
وأظهر مقطع فيديو، أحد ممارسي رياضة التزلج وهو معلقا بجرف صخري لمدة ساعتين، بمنتجع "ويسلر بلاك كومب" في كندا.
وشارك مدرب التزلج في المنتجع الشهير أوليفر روي، الفيديو المثير في حسابه على "إنستجرام"، وظهر فيه متزلجا يتفادى السقوط من جرف شديد الانحدار، تجنبا لإصابة قد تكون قاتلة.
وفي تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال "روي" إن الرجل كان معلقا على الجرف، دون أن يكون أمامه أي خيارات للصعود للأعلى أو النزول للأسفل، باستثناء التشبث بالمكان.
وبحسب تقارير صحفية، فإن رجال الإنقاذ وصلوا للموقع عقب تلقيهم لنداء استغاثة، حيث أنقذوا الرجل العالق مستخدمين الحبال، دون تعرضه لإصابات خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متزلج متعلق على صخرة بين الحياة والموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.