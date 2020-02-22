امرأة ترزق بتوأم رغم امتناعها عن الطعام لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أنجبت امرأة أسترالية، طفلين توأم، رغم أنها عانت لمدة عامين كاملين، من مرض فقدان الشهية، واقتصرت خلالهما على تناول الجزر والعصير، ووصل وزنها إلى 40 كجم، كما أوضح موقع "24 الاماراتي".

واقتصرت وكانت جيسيكا رولي (32 عاماً) من مدينة ميلبورن، على تناول الجزر الطازج والكرفس وعصير الزنجبيل، كما اضرت إلى التقليل من كمية الماء التي تتناولها تجنباً لإصابتها بالانتفاخ.

وأثرت هذه الحمية الصارمة على صحة قلبها بشكل كبير، فقررت جيسيكا طلب المشورة الطبية وبدأت في تناول الأفوكادو والخيار مع الحمص في محاولة لزيادة وزنها، وخاصة بعدما علمت بأنها حامل.

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وقالت جيسيكا متحدثة عن تجربتها: " أصبت ذات مرة بالتسمم الغذائي الشديد، وبدأت بشرب العصير لتطهير جسدي من الطفيليات، ولكن بعد ذلك أصبحت مدمنة على عصير الكرفس والزنجبيل وتناول جزرة واحدة في اليوم، وخلال عامين انخفض وزني بشكل كبير حتى وصل إلى 40 كج"

وأضافت: " طالما حلمت بالزواج وإنجاب الأطفال، وعندما علمت بأنني حامل، ازدادت رغبتي في تناول المزيد من الطعام لتغذية أطفالي فبدأت بتناول بعض الوجبات بشكل تدريجي، لأني أردت إبقاء أطفالي على قيد الحياة".

وتمكنت جيسيكا من اكتساب 35 كجم أثناء فترة الحمل، وأنجبت توأماً من الأطفال، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.