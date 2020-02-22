من هي القاضية الأمريكية التي حكمت على مستشار ترامب بالسجن 40 شهرا؟

بعد إدانته في 7 تهم، بينها الكذب على الكونجرس، والعرقلة وإغراء الشهود، حكمت القاضية إيمي بيرمان جاكسون، على روجر ستون المستشار السابق للرئيس الأمريكي، بالسجن 40 شهرًا.

كما عبرت القاضية الأمريكية، عن "اشمئزازها" من روجر، وهي تحكم عليه، وأنه هددها، بينما قال ترامب، إنه يجب تبرئة مستشاره السابق.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن القاضية الأمريكية إيمي جاكسون.

حصلت "جاكسون" على دكتوراه مع مرتبة الشرف، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 1979.

تعمل قاضية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا.

بعد تخرجها من كلية الحقوق، خدمت جاكسون ككاتب قانوني في محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة، ثم عملت كمساعد محامي الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا، حيث حصلت على جوائز الإنجاز، الخاصة لوزارة العدل عن عملها في قضايا القتل والاعتداء الجنسي رفيعة المستوى، في عامي 1985 و1986.

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تخصصت في الدعاوى القضائية المعقدة، والتحقيقات الجنائية والدفاع والمحاكمات الجنائية، والمحاكمات المدنية والاستئناف.

عملت جاكسون كمسؤول قانوني وخبير في العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك قناة Fox News وCNN وNBC وMSNBC.

خدمت جاكسون في مجلس إدارة مركز أزمة الاغتصاب في واشنطن العاصمة، وكانت أيضًا عضوًا في لجنة توجيه الوالدين، التابعة للمجلس المتعدد التخصصات المعني باضطرابات النمو والتعلم.

وبعيدًا عن السياسة، هي متزوجة من Darryl W. Jackson، الذي عمل كمساعد وزير التجارة في عهد جورج دبليو بوش، لديهما ابنان، وتفضل في وقت فراغها الكتابة وسماع الموسيقى.

يذكر أن ستون، هو سادس مساعد لترامب تجري إدانته بتهم تتصل بتحقيق أجرته وزارة العدل، كشف محاولات روسية لدعم ترامب، في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، في مواجهة هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي.