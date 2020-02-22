انتقدت رضوى الشربيني، معايير الفتيات في الزواج هذه الأيام، ومواصفات شريك الحياة لديهن، وذلك خلال حلقة الجمعة، من برنامج "هي وبس"، المذاع عبر فضائية "cbc سفرة".
وقالت الشربيني: "البنت دلوقتي بتختار الشاب بمعايير غريبة، انه يبقى كيوت، وليه يبقى كيوت، أنا مش عارفة ليه أتجوز راجل كيوت، أنا مش عايزة راجل كيوت أنا عايزة دكر".
وانتقدت الشربيني، رغبة الفتيات في الارتباط بشاب بظروف معينة، مثل السيارة وشاليه الساحل: "وهو عايزها البنت اللي بتلبس بقا، وبعدين مبقاش عندهم شروط إنها متعرفش قبلي، ودلوقتي الطرفين بيقولوا مهم إن الطرف الآخر يبقى عنده خبرة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رضوى الشربيني عن فتاة تريد الزواج من "رجل كيوت": "أنا عايزاه دكر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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