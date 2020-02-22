زهير مراد: بدأت حياتي من لا شيء.. وأنصح الجميع ببذل الجهد

قال مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، إن مشوار حياته لم يكن سهلا، وكان تصاعديا وليس وليد الصدفة أو المساعدة من أحد.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "cbc": "ابتديت من لا شيء، وكان هدفي في الحياة إني أكون مصمم أزياء ناجح، وحطيت الهدف في رأسي واشتغلت عليه، ومع الموهبة مع الإصرار والتخطيط، حققولي طموحي إني أوصل".

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وتابع: "لازم اللي عايز يفهم في الشغل دا، يحضر معارض كثيرة، ويتعلم كثيرا ويعمل فريق ولو عامل شغل كويس هيتعرف، ولازم يكون محضر نفسه، أما ييجي طلبات يكون قادر يسلمها في وقتها".

وعن مصر ومجموعته عنها، أوضح أن مصر لها نكهة خاصة، وشعبها قريب للقلب وعفوي ومتحد، "عشنا على الأفلام والأغاني والمسلسلات المصرية، وعندنا صلة قريبة جدا، ولأول مرة جيت مصر، روحت الأهرامات والمتحف، وكنت مذهول، عشان كدا قررت أعمل المجموعة مستوحاة من التاريخ المصري، وبهديها لمصر وسعيد بالأصداء بتاعتها".