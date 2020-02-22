طريقة عمل كاساتا بورسعيد بالكريمة

تشتهر محافظة بورسعيد، بحلوى كاساتا الشهية، والغنية بالقشطة والفواكه المجففة، والكريمة، فهي واحدة من أشهر وأشهى الحلويات بالمحافظة، والتي يبحث عنها الكثيرون.

ويقدم "هُن" لربات المنازل، خطوات تحضيرها في المنزل، بطريقة الشيف منى الطرابيشي، وإليكِ الطريقة.

مكونات كاساتا الكريمة والفواكه

1/4 كيلو كريمة لباني

فانيليا

3 بياض بيض

1/4 كيلو فواكه مجففة مسكرة

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1/4 كيلو فسدق مجروش

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

طريقة تحضير كاساتا الكريمة والفواكه

اخفقي الكريمة اللباني جيدًا، ثم ضيفي لها السكر حتى تصبح مُجمدة.

باستخدام المضرب الكهربائي، اضربي بياض البيض، حتى يصبح كالمارينج واخلطيه مع الفانيليا.

ضيفي الخليطين سويًا، واخفقيهما، ثم يقسم الخليط نصفين.

يضاف الفسدق للنصف الخليط ويقلب وتضاف الفواكه المجففة المسكرة إلى النصف الآخر.

يوضع الخليط بالفسدق في قالب كيك به ورقة زبدة ويدخل الفريزر ليتجمد، ثم يضاف النصف الآخر بالفواكه المسكرة ويدخل الفريزر مرة أخرى ليتجمد ثم يقدم باردا.