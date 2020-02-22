يعتبر القمح من الحبوب الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير سلطة القمح للشيف أميرة شنب. مقادير سلطة القمح 2 كوب قمح مسلوق 1 كوب كاجو مفروم خشن 2 عود كرفس مفروم بصل أخضر مفروم بقدونس مفروم زيت زيتون Advertisements ملح وفلفل أسود قراصية مشمش مجفف طريقة تحضير سلطة القمح يخلط زيت الزيتون مع ملح وفلفل ويضاف إليه القمح يضاف المشمش والقراصيا إلى القمح يوضع البصل والكرفس ثم البقدونس ويقلبوا جيدا تقدم السلطة مع الكاجو، وبالهنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطة القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.