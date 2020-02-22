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سلطة القمح

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يعتبر القمح من الحبوب الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير سلطة القمح للشيف أميرة شنب.

مقادير سلطة القمح

2 كوب قمح مسلوق

1 كوب كاجو مفروم خشن

2 عود كرفس مفروم

بصل أخضر مفروم

بقدونس مفروم

زيت زيتون

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ملح وفلفل أسود

قراصية

مشمش مجفف

طريقة تحضير سلطة القمح

يخلط زيت الزيتون مع ملح وفلفل ويضاف إليه القمح

يضاف المشمش والقراصيا إلى القمح

يوضع البصل والكرفس ثم البقدونس ويقلبوا جيدا

تقدم السلطة مع الكاجو، وبالهنا

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