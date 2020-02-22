ساندي تحيي الحفل.. انطلاق مهرجان "عرض أزياء أنا ومامي" إبريل المقبل

أعلنت سيدة الأعمال ريهام طارق، عن انطلاق مهرجان "mam and me fashion show"، للأمهات وأبنائهن، في الرابع من إبريل المقبل، من أحد الفنادق في القاهرة الكبرى.

ومن المقرر أن تقدم الفنانة نورهان حفل الافتتاح، فيما تحييه الفنانة ساندي، حيث سيشهد مسابقة للأطفال وعرض الأزياء للمرة الأولى، فضلا عن تقديم عروض لمصممين في مصر والوطن العربي، بجانب تكريم عدد كبير من النجوم الفن والأزياء.

يذكر أن ساندي، طرحت 4 أغاني حديثة من ألبومها الجديد حتى الآن، وهى: "طبع الشتا"، "ريموت حياتك"، "كان عادي"، "زي التمثال"، وحققت نسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب" تجاوزت 3 ملايين، والألبوم من إنتاج ميدو منيب، ويضم 8 أغان متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس.

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وتعاونت ساندي، في الألبوم الجديد، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبدالسلام.

كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".