الامارات | عهود الزواج بالكمامات.. حفل زفاف جماعي في الفلبين

شكرا لقرائتكم خبر عن عهود الزواج بالكمامات.. حفل زفاف جماعي في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكمامات طبية زرقاء.. تبادل 220 عريساً وعروساً القبلات والعهود في حفل زفاف جماعي بوسط الفلبين. وتحدى العرسان وأقاربهم فيروس كورونا الذي أزهق 2236 روحاً، وحضروا الحفل الجماعي الذي أقامته مدينة باكولود الساحلية، أول من أمس.

وتحول بهو قاعة مجلس المدينة إلى بحر من القمصان والأثواب البيضاء، تظهر فوقها نقاط زرقاء، هي الكمامات التي كان لزاماً أن يضعها الجميع.

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وكان لزاماً على المشاركين أن يدونوا تفاصيل تحركاتهم خلال الـ14 يوماً الأخيرة، وهي فترة الحجر الصحي المطلوبة في أنحاء العالم بالنسبة للقادمين من الصين، وأقصى فترة حضانة للفيروس.

وحفلات الزفاف الجماعي تقليد تنظمه المدينة عادة بعد عيد الحب، وفي عام 2013 شارك فيها عدد قياسي بلغ 2013 عريساً وعروساً. وسجلت الفلبين أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين من بين ثلاث إصابات، كلها بين مواطنين صينيين.