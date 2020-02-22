الامارات | جوني ديب يعرض فيلمه الجديد في الـ«برليناله»

شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يعرض فيلمه الجديد في الـ«برليناله» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك النجم الأميركي الشهير جوني ديب، في مهرجان برلين السينمائي الدولي «برليناله». ويعرض ديب في المهرجان فيلمه الجديد «ميناماتا»، الذي يجسد فيه شخصية المصور الأميركي دابليو أوجين سميث (1978 - 1918). وعرض المهرجان أمس، أول الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمنافسة على الدب الذهبي، وهو فيلم «المتطفل» للمخرجة الأرجنتينية ناتاليا ميتا، و«بعيد عن الأنظار» للمخرج الإيطالي جيورجيو ديريتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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