إنستجرام النجمات: هند صبري متألقة.. ودرة بإطلالة شتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يحرص النجوم على مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- هند صبري

الفنانة هندي صبري ظهرت بإطلالة لامعة، مرتدية بلوزة باللون الأسود اللامع، وبنطلون جلد بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر الموفوع.

- منة فضالي

شاركت منة فضالي متابعيها بإطلالة لامعةً، إذ ارتدت بدلة باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل للخلف، كما أنها اعتمدت الألوان الترابية في الماكياج، ونسقت إكسسوارات، مكونة أقراط كبيرة.

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- إيمي سالم

شاركت متابعيها بجلسة تصوير، وظهرت ببلوزة بيضاء أوف شولدر، وبنطلون أسود جلد باللون الأسود، وصندل باللون الأحمر كعب عالي، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- درة

ارتدت درة فستانًا من الجلد قصير، باللون الأسود وشُراب نيون بنفس اللون، ونسقت معه جاكت طويل فرو طويل باللون "الأوف وايت"، وهاف بوت باللون الأورانج.

كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وتزينت بقبعة صوفية باللون الأسود، لم تتكلف في الاكسسوارات إذ أنها ارتدت نظارة شمسية باللون الأسود.