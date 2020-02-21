الرغبة في تناول أطعمة محددة علامة على مشكلات صحية ونفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كونسلتو
البطاطس المقلية أو الشوكولاتة أو البيتزا أو الدجاج المقلي.. كلها مأكولات شهية يقبل على تناولها الكثير اعتقادًا منهم أن مذاقها مميز، ولكن في الحقيقة أن الرغبة في تلك هذه الأطعمة وغيرها من الأطعمة المختلفة يكون علامة على وجود مشكلات صحية ونفسية.
على سبيل المثال الرغبة في تناول البطاطس المقلية علامة على الإصابة بالجفاف، وللتعرف على المزيد اضغط هنا.
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