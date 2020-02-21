نجم مسرح مصر.. مصطفى بسيط يحتفل بخطوبته (صور)

احتفل الفنان الشاب، مصطفى بسيط، نجم مسرح مصر، بخطوبته، على فتاة من خارج الوسط الفني، تُدعى بسنت عادل.

ونشر "بسيط" صور الخطبة، عبر حسابه على الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا عليها: "تم بحمد الله".

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وتألق نجم مسرح مصر، ببدلة بلون الكافيه الداكن مع قميص لبني، غير تقليدية، كما ظهرت العروس بإطلالة هادئة مرتدية فستان بسيط من الجوبير باللون اللبني، وحجاب بنفس اللون، مع المكياج التُرابي.

وتفاعل العديد من المتابعين، ونجوم مسرح مصر مع الصور مهنئين الفنان الشاب بالحدث.

جدير بالذكر أن مسرح مصر هو تجربة شبابية، بقيادة النجم أشرف عبد الباقي، واستضافت السعودية آخر موسم لها مؤخرًا، وذلك بالاشتراك مع النجوم ويزو، علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، ومحمد أنور.