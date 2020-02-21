في عيد ميلادها 43.. أبرز إطلالات سيرين عبدالنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي خطفت القلوب بجمالها الطبيعي واطلالتها المميزة والأنيقة، بعيد ميلادها الـ43.

تعتبر سيرين من أكثر النجمات أناقة وقدرة على اختيار الإطلالة المناسبة لشكل جسمها، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات سيرين التي أثارت الأعجاب وخطفت الأنظار.

- سيرين بفستان مارونى

ظهرت بأحدث إطلالة لها حيث اعتمدت فستان باللون الماروني، مع تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل، واختارت ماكياجًا قويًا بألوان جريئة، بينما اختارت كايلي جينر فستانًا طويلًا بقصة "المرميد"، بفتحة ساق طويلة.

- بستايل عجري اسباني

تألقت سيرين عبدالنور بستايل عجري اسباني، إذ ارتدت تنورة باللون الأحمر، جاءت بقصة قصيرة من أحدى الجانبين مزينة بكشاكش، ونسقت معها توب باللون الأسود من خامة الدانتيل الشفاف، بستايل الأكمام الواسعة المزينة بالشراشيب الطويلة.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع للخلف والمزين بورد كبير الحجم باللون الأحمر، واعتمدت ماكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى بالألوان الترابية مع أحمر شفاه مارونى ماط.

- سيرين تتألق بالأحمر الناري

خطفت سيرين عبد النور الأنظار بأناقتها أيضاً، إذ ارتدت فستاناً باللون الأحمر الناري، من قماش الدانتيل المخرم، ومزين بالكامل بالزخارف والتطريزات، وقماش الشيفون عند منطقة الصدر، وأتسم الموديل بصيحة "الكاب" الطويل بنفس لون وخامة التصميم، بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد.

واختارت تصفيفه الشعر الناعم المنسدل، مع مكياج قوى فرعوني، وأحمر شفاه ماط باللون الطوبى، واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متعددة الطبقات، وخاتم مزين بحجر بنفس لون الفستان.

- سيرين بلوك مونوكروم

تألقت سيرين بلوك مونوكروم، إذ ارتدت فستانًا ميدي، باللون الأحمر، بدون أكمام، من خامة التول، وجاء الفستان بقصة ضيقة من الأعلى، وتنورة منفوشة متعددة الطبقات.

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واختارت تصفيفه ذيل الحصان المنخفض، مع ماكياجًا قويًا، إذ اختارت رسمة السموكى، مع أحمر الشفاه الماروني، واعتمدت حذاء بنفس لون الفستان.

-سيرين تتألق بالفضي

تألقت سيرين عبد النور خلال مسلسلها الجديد "الديفا"، إذ ارتدت فستانًا طويلًا بألوان حيوية، باللون الفضي، ومزينًا بالكامل بالعديد من الألوان المبهجة، وجاء التصميم ضيق من الأعلى، بدون أكمام مع فاتحة صدر مربعة وواسعة، ومن الأسفل تميز الموديل بتنورة مزينة بصيحة الشراشيب البراقة، بتوقيع مصمم الأزياء "رامي القاضي".

واختارت تصفيفه الشعر المنسدلَا مع مكياجًا بدرجات الألوان الترابية، مع رسمة عيون سموكى وأحمر شفاه نيود.

-سيرين بإطلالة ناعمة وجريئة

تألقت سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة وجريئة، باللون الأحمر الناري، بدون أكمام، من خامه المخمل، وتميز الموديل بقصة "كب" عند منطقة الصدر، وفاتحة جانبية طويلة، وأتسم التصميم بالطيات الضيقة المزينة على الفستان بالكامل.

ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح باللون الأسود، مزينًا برباط كاحل، مع أقراط متوسطة الحجم، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان، واعتمدت المكياج الخاص بها الذي تميزت به، والمكون من رسمة العيون السموكى القوية، وأحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق.

-سيرين بجمبسوت باللون الفضي

ظهرت سيرين عبد النور بجمبسوت باللون الفضي اللامع، بأكمام طويلة مزينة بالشراشيب المنسدلة، وفتحة صدر على شكل حرف "V"، ومزينًا بالكامل بالترتر والأحجار البراقة.

واعتمدت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل للخلف، مع ماكياجًا بدرجات الكاشمير ورسمة عيون سموكى بالألوان الترابية.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية مكونة من عقد وأقراط ناعمة، واختارت حذاء مفتوح باللون الميتاليك.