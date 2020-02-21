حبوب منع الحمل الطارئة.. تعرفي على الأنواع وأبرز الآثار الجانبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: ترغب بعض السيدات في تأجيل الحمل، ولكن قد يغفلن تناول حبوب منع الحمل، مما يهدد بحدوثه، لذلك يمكن الاعتماد على وسائل منع الحمل الطارئة لتفادي تلك المشكلة، ولكن يجب الحذر بشأن تناولها بشكل متكرر، للمزيد اضغط هنا

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