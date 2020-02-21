إحداها بـ1700جنيه.. أغلى 5 أطباق في المطاعم المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يستمتع البعض بزيارة المطاعم للاستمتاع بتجربة مذاقات مختلفة، سواء محلية مطبوخة بنكهة مميزة أو عالمية تنتمي لثقافة أخرى، والبعض يذهب لتناول أغلى الأطباق في مطاعم بعينها، ليستكشف السر وراء هذا السعر الباهظ.

نرصد لكم في "الخليج 365"، عدد من الأطباق المختلفة التي تميزت بأسعارها المرتفعة:

Lobster Mushroom Masala

تبلغ تكلفة هذه الوجبة 975 جنيه، ويرجع السبب في ذلك إلى وجود فطر الكركند، هو إحدى أنواع الفطر الكيسي الطفيلي الذي ينمو على فطر يسمى الكركند، لونه أحمر بعد الطبخ ويشبه سرطان البحر المطهي.

ويعد من أكثر الأنواع الصالحة للأكل، ويتميز بمذاق شبيه بالأسماك، وملمسه صلب وكثيف، كما أوضح موقع "dartagnan".

-طبق السيفيتشي

يحتوي طبق السيفيتشي على جمبري مطبوخ بالأحماض "الخل والليمون"، دون أن يتعرض إلى النار.

ويبلغ سعر الطبق 500 جنيه.

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-طبق سمك مشوي

طبق يتكون من كميات قليلة من الجمبري، والكاليماري، وسمك الباس، وسمك السلمون، وبلح البحر

ويصل سعر هذا الطبق 510 جنيه

-ميكادو

يتكون من لحم البقر وجراد البحر، مع الروبيان، والفلفل الحار الحلو، وسمك باس، مع الثوم الليمون وبلح البحر الأخضر مع الفلفل الأخضر.

يصل سعر الطبق 960جنيه.

-طبق القنديل مع اللحمة

طبق مكون من قنديل البحر مع اللحم، والصلصة.

يبلغ سعر طبق قنديل البحر 980 جنيه.

-بط بالخضار

بطة كاملة مع البصل الأخضر والخيار والصلصات الخاصة، مع شوربة خضار.

يبلغ سعر الطبق 1700 جنيه