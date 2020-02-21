بسنت نور الدين: عندي 2 مليون متابع على "الفيس" ونادرًا لما بعمل لحد بلوك

كشفت المرشدة السياحية، بسنت نور الدين، عن سبب إذاعتها لفيديوهات عن المعالم الموجودة في مصر، لافتة أنها تود مشاركة الجمهور مع الإيجابيات في مصر وتاريخها المشرف، ليحب المصريين بلدهم بشكل أكبر، ويعتزوا بها أكثر.

وأضافت المرشدة السياحية، خلال لقائها مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها اعتادت على الانتقادات التي توجه إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تأثرت بالنقد غير المنطقي، والتعليق الخارج على المحتوى الذي تقدمه.

وأشارت "نور الدين"، أن ذلك لم يؤثر عليها، ولم تتخذ قرارا بالتوقف عن تقديم هذه الفيديوهات، قائلة "ربنا شايف ومطلع وهو ده أهم حاجة عندي".

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وقالت بسنت نور الدين، أن صفحتها الرسمية يتابعها 2 مليون شخص، وأن أغلب تعليقاتهم إيجابية، مضيفة أنها نادرًا ما تقوم بعمل حظر "بلوك"، لمن يسيئ إليها في التعليقات.

واعتبرت "نور الدين"، أن وسائل التواصل الاجتماعي، واضحة جدًا في قبحها وفي جمالها، مؤكدة أن أكثر الأماكن التي تحبها هي مدينة أسوان، لافتة إلى أنها أحبت مدن الصعيد وعشقت مدينة دهب بجنوب سيناء، مبدية رغبتها في زيارة الواحات نظرًا لأنها لم تزرها من قبل.

ونفت بسنت نور الدين، حصولها على أرباح من فيديوهاتها، مشيرة إلى أنها لم تفعل الربح على قناتها على "يوتيوب"، لأسباب وصفتها بأنها مثالية زائدة عن اللزوم، "ساعات المثالية بتبقى حاجة مش حلوة"، مؤكدة أنها ستفعل الربح في قناتها قريبًا مشددة على أن ما فعلته مثالية مذمومة.