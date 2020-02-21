"الإكس".. كيف تنسى شخصا كنت تحبه في أسرع وقت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حياتنا ليس كل شيء يسير كما نريد، في بعض الأحيان الانفصال عن شخص تحبه ليس أمرًا سهلًا، ولكن بالصبر والعزيمة يمكنك نسيان "الإكس" ببعض الخطوات البسيطة، وفق ما ذكر موقع "wikihow".

- التخلص من الهدايا الخاصة به

يجب التخلص من الأشياء التي تذكرك به كالهدايا، ويمكنك تعبئتها في صندوق وإبقائها في مكان بعيد عنك.

- تجنب الاتصال به

حتى تتمكن من نسيان شخص تخلى عنك، تجنب الاتصال به، لأنه بهذه الطريقة ستجعل مشاعرك تحن إلى الماضي، لذلك من الأفضل حذف رقمه من هاتفك.

- ممارسة التمارين الرياضية

التمارين الرياضية طريقة رائعة للشعور بالرضا بعد تجربة عاطفية صعبة، وتساعد أيضا في تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الاكتئاب وزيادة الثقة بالنفس، والتغلب على شعور الحزن.

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- لا تفكر في الانتقام

لا تفكر في الانتقام أبدًا مهما كانت النتائج السلبية المترتبة عليك، لأن ذلك قد يوقعك في الكثير من الكوارث ويجلب لك الشر، لذلك دعه وستشاهده وهو يندم على ما فعله فيما بعد.

- التركيز مع نفسك

عليك التركيز مع نفسك بدلًا من التركيز على شريك حياتك المفقود، حاول أن تؤمن بصفاتك الإيجابية وتتقبل عيوبك، حيث إن السعادة لا تأتي إلا من داخلك أولًا.

- تكوين صداقات جديدة

من الطرق البسيطة التي تساعدك على النسيان هي تكوين مزيد من الصداقات والأشخاص الجدد، ما يساعد على صنع ذكريات جديدة تحل محل القديمة.

- طلب المساعدة من أقاربك أو أصدقائك المقربين

تحدث عما بداخلك وفضفض لأحد أصدقائك المقربين، هذا يساعدك في التخلص من شعورك السلبي ونسيان هذا الشخص.