رسمات أيلاينر للعيون الصغيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - العيون هي من أبرز ميزات المرأة، لذلك ترغب النساء من ذوات العيون الصغيرة في اعتماد رسمات أيلاينر تجعل العيون ذات الحجم الصغير تبدو أكبر وأكثر اتساعاً وجاذبية. فإن كنت ترغبين في اعتماد مكياج عيون جذاب يمنح عينيك حجماً أكبر، نرصد لك في هذا المقال أجمل رسمات الأيلاينر للعيون الصغيرة، والتي ستمنحك مظهراً في غاية الجمال والجاذبية.



رسمة الأيلاينر بأسلوب عين القطة

رسمة الأيلاينر بأسلوب عين القطة



تعد رسمة عيون القطة من أفضل رسمات الأيلاينر للعيون الصغيرة، كونها تجعلها تبدو أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، كما أنها تتناغم مع ألوان العيون كافة. يناسب مكياج عيون القطة إطلالات المرأة المختلفة، في الأيام العادية والمناسبات. ارسمي بالأيلاينر خطاً سميكاً على خط الرمش العلوي، يمتد من الزاوية الداخلية للعين وحتى نهاية الرموش. بعدها، طبقي الأيلاينر على الخط السفلي لعينيك مع توصيله إلى الخط العلوي، كما يمكنك ترك عيون القطة رقيقةً أو مدبّبةً، عن طريق إضافة الكثير من الكحل أو القليل منه.

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رسمة الأيلاينر المجنح

رسمة الأيلاينر المجنح



الأيلاينر المجنح هو أفضل حيلة لجعل العيون الصغيرة أكبر وأوسع، كما أنه من أكثر رسمات الأيلاينر رواجاً بين النساء، فهو يمنح المرأة نظرات ساحرة ومظهراً عصرياً جذاباً. فإذا كنت من صاحبات العيون الصغيرة، فلا تترددي في اعتماده، فهو من أفضل الخيارات لك. ارسمي بالأيلاينر خطاً رفيعاً جداً فوق الرمش العلوي، ومديه قليلاً الى الأعلى. كما بإمكانك رسم خط رفيع آخر تحت رموشك السفلية لكن من دون وصله مع خط الأيلاينر العلوي لتبقى العين مفتوحة وأكثر اتساعاً.



رسمة الأيلاينر الرفيع الممدود الى خارج العين

رسمة الأيلاينر الرفيع الممدود الى خارج العين



إذا كنت من صاحبات العيون الصغيرة، تذكري دوماً أن رسمة الأيلاينر العريض ستجعل عينيك تبدو أصغر مما تبدو عليه، لذلك استبدليه برسمة الأيلاينر الرفيع الممدود الى خارج العين، التي تمنح عينيك حجماً أكبر وأكثر اتساعاً. ارسمي بالأيلاينر خطاً رفيعاً محاذياً للرموش العلوية، على أن يكون ممتداً الى خارج العين. كما بإمكانك استخدام الكحل الأبيض على منبت الرموش السفلية، فذلك يعطي العين حجما أكبر.

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نصائح إضافية لجعل العيون الصغيرة أوسع وأكبر

نصائح إضافية لجعل العيون الصغيرة أوسع وأكبر



إذا كنت تمتلكين عيوناً صغيرة، تجنبي استخدام الأيلاينر بالألوان الداكنة، لا سيما على خط الرمش السفلي، واستبدليه بالأيلاينر بالألوان الحيوية الناعمة مثل النيود والأبيض والخوخي، مما سيجعل عينيك تبدو على الفور أوسع وأكثر إشراقاً.

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