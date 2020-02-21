تكثيف الحواجب الخفيفة.. إليكِ كل الطرق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - تستمر الحواجب العريضة في غزو عالم الجمال، فقد لاقت موضة الحواجب الكثيفة رواجًا واستمرارية نظرًا لما من ملامح طبيعية ولمسة شبابية على إطلالة المرأة.

لذا فقد دأبت النساء إلى البحث عن حلول مختلفة لـ تكثيف الحواجب إمّا عبر الزيوت و الخلطات الطبيعية إمّا عبر اتباع روتين العناية بالشعر من خلال الالتزام ببعض الارشادات والنصائح وإمّا عبر تطبيق حيل مكياج تساعدهنّ في الحصول على إطلالة الحواجب العريضة بطريقة طبيعية وجذابة.

إذا كنتِ تعانين من الحواجب الخفيفة والفارغة وتودّين الحصول على على حواجب ممتلئة وعريضة إليكِ بعض الوصفات التي تتضمن العناصر الأساسية لتحفيز نمو الشعر وتكثيف الحاجبين، بالإضافة إلى نصائح عليكِ الالتزام فيها لتصبح روتين جمالي يومي وإليكِ أيضًا طريقة تكثيف الحواجب بالمكياج.

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وصفات طبيعية لـ تكثيف الحواجب



الفازلين لـ تكثيف الحواجب ​

حواجب كثيفة وممتلئة

​وزعي القليل من الفازلين على حاجبيكِ واتركيهما لمدة 15 دقيقة، ثم استخدمي أي منظف مناسب لتنظيف الوجه جيدًا؛ للحصول على نتائج أسرع، كرري استخدام ذلك مرتين أو 3 مرات خلال اليوم.

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جل الألو فيرا لـ تكثيف الحواجب ​

حواجب كثيفة وممتلئة

​ استخدمي جل الألو فيرا لتدليك الحاجبين قبل الذهاب للنوم بشكل يومي. اتركيها طوال الليل، ثم اشطفيه في الصباح التالي.



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زيت الخروع لـ تكثيف الحواجب ​

تكثيف الحواجب

​اغمسي أعواد القطن في قطرة من زيت الخروع، واستخدميها لتدليك حاجبيكِ، ثم اتركيها لمدة ساعة كاملة قبل أن تمسحيها، باستخدام قطعة من القماش، كرري ذلك مرة واحدة يوميًا؛ للحصول على حواجب كثيفة طبيعيًا.

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نصائح لـ تكثيف الحواجب ​

تكثيف الحواجب

تأكدي من حصولك على ما يكفي من الحديد؛ فقوّة الدّم تعتمد على كمّية الحديد لنقل الأوكسجين إلى بصيلات الشعر. يساعد فيتامين ب 6 في المحافظة على صحّة الأظافر والشّعر، فإذا كنتِ لا تحصلين على ما يكفي منه عن طريق الغذاء، بإمكانك الاستعانة بحبوب الفيتامينات. تتكوّن الحواجب أساساً من البروتين، لذلك أكثري من تتناول اللّحوم، أما إذا كنت نباتية، فتستطيعين الحصول على المقدار الذي تحتاجينه عن طريق تناول البقوليّات كالفاصوليا، أو الخضار كالقرنبيط، أو من خبز القمح. حاولي ألا تغيّري كثيراً بشكل حاجبيكِ واتركيهما بشكلهما الطّبيعي، فعند نزع شعر الحاجبين يجب عدم أخذ الشعر من أصل شكل الحاجب بل الاكتفاء بتنظيف الشعر حولهما وذلك يساعد على إعطاء مظهر كثيف وطبيعي. تجنب استخدام قلم الحاجب لملء فراغاته فهو مضر جدًا ويتسبب فى سقوط الشعر على المدى الطويل، ويمكن استبداله بلون ظل عيون قريب من لون الحاجب.

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تكثيف الحواجب بالمكياج

تكثيف الحواجب

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اختاري شكل الحاجب الذي ترغبين بالحصول عليه، حاولي اختيار ما يكون أقرب إلى شكل حاجبكِ الأساسي والأكثر مناسبة لشكل وجهكِ. اختاري لون الظلال المناسب والذي يلائم لون شعرك ولا تختاري لونًا آخرًا لانه سيبدو بشعًا. افردي القليل من الكونسيلر حول حاجبيكِ، ثمّ ضعي البودرة البيضاء لتثبيت شكلهما. استخدمي ريشة رفيعة لتحديد حدود الحاجب. ضعيها أولاً بشكل مائل من جانب الأنف ولغاية نهاية العين، النقطة التي يصل إليها القلم عند نهاية الحاجب ستكون نقطة نهاية الحاجب. ثم ثبّتي الريشة على جانب الأنف بشكل مستقيم كي تعرفي أين يبدأ الحاجب. وضعي النقطة حيث تلتقي نهاية الريشة مع بداية الحاجب. مشطّي حاجبيكِ الى الأعلى بفرشاة خاصة لتمشيط الحواجب. ابدإي برسم حافة الحاجب السفلى بريشة رفيعة مغمّسة بظلال العيون الذي تمّ اختيارُه عبر وصل النقاط التي سبق تحديدها ببعضها. مشطي الحواجب الى الاسفل الآن لرسم الحواجب من فوق. طبقي الظلال بالريشة واحرصي على أن تنهي الرسمة عند آخر العين. إملئي داخل حافتي الحاجب بالظلال وبالريشة الرفيعة برسم شعرات كالشعرات على حاجبك بحركة في الطول الى فوق. ما يعني أن عليك تقليد شكل الشعر على حاجبك كي تبدو طبيعية. مرّري قطنة للتخفيف من حدة البودرة ولابقاء الحاجبين طبيعيين.

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