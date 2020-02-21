ما هو لون المناكير المناسب للملابس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - طلاء الأظافر لا يندرج ضمن قواعد الجمال فقط، بل هو أساس من أسس الموضة والأزياء، والدليل عند اختيار لون المناكير المناسب، علينا الانتباه إلى لون وستايل الملابس التي نرتديها؛ بهدف خلق عملية تنسيق الألوان. من غير اللائق مثلًا وضع طلاء أظافر باللون الليلكي عند ارتداء فستان أحمر. انطلاقًا من مبدأ: لون المناكير يمكن أن يشوّه أو يصنع إطلالتك، فكّرنا في أن تكوني نموذجًا لكل يوم، ونقدم لكِ بعض التوصيات عن كيفية اختيار لون طلاء الأظافر المثالي، الذي يلائم لون الفستان الخاص بك. معايير عدّة عليكِ التنبه لها عند اختيار لون المناكير المناسب للملابس، وهذه أهمّها:

لون المناكير المناسب للملابس: توافق مع المظهر

مناكير لماع

عند اختيار ملابسك، وطلاء الأظافر؛ ننصحكِ بمراعاة الزمان والمكان والمناسبة. في حال مقابلة عمل في بنك أو جوّ محافظ؛ ننصحك باختيار ملابس رسمية ومحافظة، وبالتالي على لون المناكير أن يكون بألوان محايدة؛ مثل الأبيض الناعم وألوان البيج والباستيل. هنا ننصح أيضًا بالفرنش مناكير؛ الخيار الشعبي للجميع. بالمقابل، في حال ذهابك لحضور حفلة أو حفل موسيقي أو للقاء أصدقاء؛ ننصحك بوضع طلاء أظافر لمّاع أو طلاء أظافر باللون الأحمر. من الأفضل جعل أظافركِ عنصرًا بارزًا في طلّتكِ، كان ترتدي فستانًا أسود قصيرًا، وتلوين أظافرك بلون الفيروز الساطع.

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لون المناكير والحجم المناسب للأظافر بحسب نوع عملك

مناكير أحمر

إنّ اختيار لون وشكل الأظافر المناسبيْن عنصران مهمان ومرتبطان جدًا بنوع عملك. قد يُعد شكل الأظافر وطولها أحد أكثر الجوانب التي يمكن ملاحظتها بسرعة في أظافرك، كما أن اختيار شكل وطول الأظافر ينعكس على ستايلك الشخصي، ونوع عملك، وهذا لا يقل أهمية عن لون طلاء الأظافر الذي تختارينه. فكلّما كنتِ تستخدمين يديك بشكل متكرر ومكثّف؛ كان من الأهمية اختيار شكل ولون الظفر بطريقة عفوية عملية. على سبيل المثال، عازفات الجيتار يتمتعن بأظافر قصيرة، حيث يؤثر طول الظفر وشكله على الأصوات المنبعثة من الجيتار، وبالتالي ألوان الأظافر يجب أن تكون متجانسة، وننصح هنا بالألوان الأحمر، البني، النيود، البيج، والزهري، حيث اللباس هنا عادة يكون بألوان المونوكروم.

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لون المناكير المناسب للإكسسوارات:

طلاء اظافر بلون الباستيل

تحدثنا عن لون المناكير المناسب مع الملابس، لكن ماذا عن الحذاء والحقيبة؟ هنا أيضًا عليكِ بمراعاة تنسيق الألوان. إذا كنتِ ترغبين في أن تتطابق الألوان بشكل متقن، فإنّ أفضل ما يمكنك فعله هو مطابقة لون طلاء الأظافر مع الإكسسورات. على سبيل المثال؛ إذا كنتِ ترتدين قلادة ذهبية؛ فيمكنك الحصول على طلاء أظافر ذهبي اللون. من الأفضل أن يتم تطبيق هذه التجربة مع لون حقائبك أو حذائك.

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