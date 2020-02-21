كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - تشتهر بعض العطور العالمية النسائية بكونها عطوراً رومانسية تمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة ورائحة آسرة تدوم طويلاً. فإذا كنت من محبات العطور الرومانسية، نرصد لك في هذا المقال، أفضل عطر رومانسي نسائي، من أرقى العلامات الرائدة في صناعة العطور.



EstéE Lauder Beautiful

EstéE Lauder Beautiful



إنه عطر يجمع كل الروائح الرومانسية والكلاسيكية في آن، وهو يشكل أحد أفضل خيارات للمرأة الرومانسية، التي تعشق رائحة الورد والياسمين ومسك الروم وخشب الصندل والعنبر، وهي نغمات توحي بالحلم والحب، وستزيدك أنوثةً وجمالاً.

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Nina Ricci L'air Du Temps

Nina Ricci L'air Du Temps



إنه أحد أكثر العطور العالمية رومانسية، فزجاجته المجنحة هي رمز رومانسي، حت اسمه هو حالم أيضاً. فإن كنت امرأة رومانسية، لا تترددي في اعتماد هذا العطر لتكملي طلتك به في مختلف الأوقات، وهو يشتمل على نغمات مزيج حار من الأزهار: القرنفل، الغاردينيا، والياسمين.



Lancôme Tresor

Lancôme Tresor



مقدمة هذا العطر تشتمل على زهر المشمش والورد والليلك، أما قاعدته فتعتمد على السوسن وخشب الصندل والعنبر والمسك، وهي نغمات تشكل في ما بينها مزيجاً رومانسياً حالماً. فإن كنت امرأة رومانسية، سيشكل هذا العطر خياراً رائعاً لك، وهو سينثر عبيرك في الأجواء ليزيدك سحراً وأنوثة.

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Chanel Cristalle

Chanel Cristalle



يشكل هذا العطر من شانيل، اتحاداً رومانسياً بين مجموعة نغمات في منتهى الجمال، وهي الليمون الصقلي، زهر العسل، ونجيل الهند. فللمرأة الرومانسية تقدم هذه الدار العريقة أجمل عطورها الراقية، لتجعلها تضج أنوثة وأناقة.



Narciso Rodriguez for Her

Narciso Rodriguez for Her



يتركز هذا العطر الجذاب، بشكل أساسي، على المسك المصري، الذي يتميز برائحته الدافئة والحسية. يستحق هذه العطر أن تجربيه، فهو يشكل أحد خيارات العطور المميزة، والملائمة لإطلالاتك كافة، النهارية والمسائية.

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Chloé

Chloé



يتميز هذا العطر برائحته الحلوة، التي تشكل كوكتيل رومانسياً من النغمات الجذابة، في مقدمتها الفاوانيا والليتشي والفريزيا والمغنوليا. إنه أحد أكثر عطور كلوي رومانسية، وهو مخصص للنساء الرومانسيات اللواتي يعشقن الروائح الهادئة.



La Vie Est Belle

La Vie Est Belle



هذا العطر من لانكوم Lancome يتميز برائحة الحلوة الفريدة من نوعها، وهو يعد عطراً زهرياً مشرقاً للغاية وشبابياً. يتركز هذا العطر بشكل أساسي، على زهرة السوسن والياسمين وزهر البرتقال، مع لمسات غنية من الباتشولي والكشمش الأسود والكمثري. يدوم هذا العطر طويلاً ويلائم أوقات النهار والمساء على حد سواء، وهو مثالي للنساء الرومانسيات.

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