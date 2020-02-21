تسريحات شعر للوجه البيضاوي النحيف من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - يؤدي شكل الوجه دوراً كبيراً في عملية اختيار تسريحات الشعر المناسبة لإطلالات المرأة المختلفة، النهارية والمسائية، فما يليق بالوجه البيضاوي قد لا يناسب أشكال الوجه الأخرى. لكن، إن كنت من صاحبات الوجه البيضاوي، فإنت محظوظة جداً، لأن معظم تسريحات الشعر تتماشى وشكل الوجه هذا، لأنه الأكثر شيوعاً وتناسقاً، بحيث يمكنك تجربة تسريحات الشعر بمختلف أشكالها. وفي هذا المقال، رصدنا اك مجموعة من أجمل تسريحات الشعر المناسبة للوجه البيضاوي النحيف .



تسريحة الويفي المنسدلة

تسريحة الويفي المنسدلة



تسريحة الويفي المنسدلة هي من أكثر تسريحات الشعر المناسبة للوجه البيضاوي النحيل، فهي تمنح المرأة إطلالة جذابة وأنيقة وبسيطة في الوقت نفسه، وتعمل على تحديد ملامح الوجه، وبإمكانك اعتمادها في الأوقات كافة. استوحيها من النجمة جسيكا ألبا أو من دوقة كامبريج كيت ميدلتون أو النجمة جنيفر أنيستون...

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تسريحة ذيل الحصان المستقيمة العالية

تسريحة ذيل الحصان المستقيمة العالية



يشكل ذيل الحصان المرتفع من أريانا غراندي مصدر إلهام مثالياً لصاحبات الوجه البيضاوي النحيل، فهي تسريحة أنيقة جداً وتبرز ملامح الوجه بأسلوب راق وتمنح المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً. فإن كنت ذات وجه بيضاوي وتمتلكين شعراً طويلاً، فإن تسريحة ذيل الحصان المستقيمة العالية على طريقة أريانا غراندي ستشكل أحد الخيارات الرائعة لك، لا سيما في المناسبات.



تسريحة الكعكة المرتفعة الفوضوية

تسريحة الكعكة المرتفعة الفوضوية



تؤطر هذه التسريحة شكل الوجه وتعمل على إبراز عظام الخدين، كما أنها تمنح المرأة إطلالة حيوية وشبابية مفعمة بالأنوثة. اعتمديها على طريقة النجمة Laura Harrier، بحيث تكون فوضوية مع الغرة النصفية وبعض الخصلات الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع

تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع



إذا كنت من صاحبات الوجه البيضاوي النحيل، فلا تترددي إطلاقاً في اعتماد تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع بأسلوب عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، فهي تسريحة أنيقة وبسيطة، وتساعدك في إبراز ملامح وجهك مهما كانت نحيلة. ولإطلالة جذابة، اعتمديها مع الغرة القصيرة التي تغطي كامل الجبين، الى جانب بعض الخصل الطويلة المنسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الشعر البيكسي المصقولة مع الغرة الجانبية

تسريحة الشعر البيكسي المصقولة مع الغرة الجانبية



إنها تسريحة ناعمة جداً وعصرية، وملائمة لصاحبات الوجه البيضاوي اللواتي يعتمدن قصة البيكسي القصيرة جداً، فهي تبرز عظام الخدين وتمنح المرأة مظهراً أنثوياً جريئاً. استوحيها من النجمة زوي كرافيتز، بحيث تكون مصقولة مع الغرة الجانبية والسوالف الطويلة.

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