كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - تحرص الفنانة السورية هبة نور على تنسيق أزيائها بدقة وحسٍّ عالٍ من الأناقة، لا سيّما في إطلالاتها بالفساتين المتنوعة، رغم جرأة اختياراتها أحياناً، وفي 2020 تزينت في إطلالتين متتاليتين بفساتين خضراء مميزة، إليكِ تفاصيلها.

هبة نور تتألق بفساتين خضراء في 2020





في منتصف شهر يناير من العام الحالي، أطلّت هبة بفستان أخضر قصير بأكمام، مزيّن بفتحة سبعة في منطقة الصدر، وأكملت جمال مظهرها بأقراط ضخمة ملونة على شكل علامة الرعد، وأسورة ناعمة بالخيوط السوداء، واعتمدت في مكياجها على ظلال العيون الذهبي، وقلم الروج البني، والعدسات الفاتحة، وتزينت بطلاء الأظافر الأحمر.

هبة نور تتألق بفساتين خضراء في 2020



وفي بداية شهر فبراير الحالي، تألقت بفستان أخضر طويل من توقيع المصمم أسعد خلف، وجاء بفتحة جانبية واسعة وأكمام مكشوفة بطريقة ناعمة وانسيابية أبرز جمالها، مع فتحة واسعة للظهر، مزينة بسلسلة طويلة فضية من علامة المصمم توفيق حلاق، وارتدت أيضاً أقراطاً ألماسية طويلة، واهتم بجمال شعرها المرفوع خبير الشعر ميلاد حنون، ونسقت لجمال الإطلالة مكياجاً بنياً؛ أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

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