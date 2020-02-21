فساتين داليا مبارك لمختلف المناسبات الرسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - الفنانة السعودية الشابة داليا مبارك، من النجمات الشهيرات في الوطن العربي. وإلى جانب فنها، فقد اشتهرت أيضاً بإطلالاتها اللافتة وفساتين السهرة المتنوعة التي تختارها في مختلف المناسبات، إن كان من ناحية اللون أو القصة، فأحياناً تميل لاختيار الفساتين ذات الدرجات الفاتحة مثل الزهري والأبيض والفضي، وأحياناً تفضل الألوان الغنية، مثل الأحمر والأخضر والبنفسجي. والقصات تتنوع بين تلك المنسدلة وبين قصة حورية البحر أو قصات الأميرات المنفوشة. وتحرص داليا على أن تعتمد الأسلوب المحافظ الذي يتناسب مع تقاليد الوطن العربي، لكن مع لمسات من العصرية. واليوم جمعنا بالصور أبرز فساتين داليا مبارك الرسمية، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك.



داليا مبارك في فستان سهرة أسود:

داليا مبارك أنيقة في فستان سهرة أسود





إحدى أجمل إطلالات داليا مبارك مؤخراً، ومن أكثرها فخامة، حيث بدت متألقة وغاية في الأناقة، في فستان باللون الأسود مصنوع من قماش الساتان بقصّة الكتف الواحد الراقية، وقد زيّنت خصره بحزام عريض له بكلة ذهبية، وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عال كلاسيكي باللون الأسود أيضاَ.

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فستان أزرق من مرمر حليم اختارته داليا مبارك:

داليا مبارك في فستان أزرق من مرمر حليم





لوك جمع بين الأناقة والعصرية، نسقته داليا مبارك في إحدى المناسبات الرسمية. وقد اختارت فيه فستانا باللون الأزرق الغني من تصميم مرمر حليم Marmar Halim له قصة القميص من الأعلى وتنورته منفوشة وطويلة، وقد زينت خصره بحزام عريض باللون الأسود، وأكلمت اللوك بأقراط ماسية ناعمة.

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داليا مبارك في فستان معرق:

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اطلالة لداليا مبارك في فستان معرق



فستان بتصميم أنثوي مستوحى من فساتين الأميرات، اعتمدته داليا مبارك. وقد تميز بقماشه المُعرّق المتعدد الألوان، له قصة الكورسيه من الأعلى وتنورته كلوش طويلة، وقد اعتمدت معه تسريحة شعر مبتكرة، أضافت من خلالها لمسات عصرية على الإطلالة.

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إطلالة براقة تألقت بها داليا مبارك:

فستان براق تألقت به داليا مبارك





فستان مميز وذو طابع شبابي، اعتمدته داليا مبارك لإحدى المناسبات. وقد تميز بقصته الناعمة وقماشه المصنوع من الشراريب البراقة باللون الفضي في الجزء العلوي، تنورته منسدلة ولها شق جانبي، وكانت قد نسقت معه صندل أسود كعب عال.



فساتين داليا مبارك خيارات متنوعة بألوان وقصّات مختلفة، اعتمدتها في مناسباتها الرسمية، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك والتي تناسب ذوقك.

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