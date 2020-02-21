كابات بحسب الطول موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - لمع نجم الكاب وقدمته أسماء كبيرة في عالم الموضة في عروض أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة موسم خريف 2020 .

شاهدي أحدث الموديلات وتعرفي إلى نصائحنا لإختيار التصميم الذي يناسب طولك.

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موديلات كاب طويلة من أسبوع نيويورك

Tom Ford



ركزت بعض الدور الكبيرة على الكابات الطويلة التي تصل إلى الكاحل والتي رأينا بها قطع تناسب اطلالات السهرات، شاهدنا قطع شديدة الفخامة أطلت بها عارضات كارولينا هيريرا Carolina Herrera وتوم فورد Tom Ford و Rodarte، وتلك الأخيرة زودت بغطاء للرأس، تناسب هذه الموديلات كافة الأطوال وتساعد في إخفاء عيوب الجسم، فقط ننصحك بتنسيقها مع الأزياء المناسبة والأحذية المدببة بالكعب الرفيع.



كابات قصيرة موضة خريف 2020

Badgley Mischka



وجدت الكابات القصيرة لنفسها مكانًا على منصات عروض أسبوع نيويورك وظهرت عارضات بادجلي ميشكا Badgley Mischka وكارولينا هيريرا Carolina Herrera بموديلات تعلو الركبة، نرشحها لقصيرات القامة لا سيما الموديلات المصممة باللون الجملي الفاتح.

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كابات ملونة ومطبعة موضة خريف 2020

Carolina Herrera



انتشرت هذا العام صيحة الكابات المصممة بألوان صارخة وجريئة، أحببنا الكاب الأحمر من مجموعة كارولينا هيريرا Carolina Herrera والكاب البرتقالي الذي تألقت به عارضة مايكل كورس Michael Kors والكاب الأصفر الخردلي من توقيع Sies Marjan، هذا الستايل يناسب النحيفات ممشوقات القامة.





الكاب الأسود نجم عروض أسبوع نيويورك

Adam Lippes

ركزت أغلب الماركات على الكابات السوداء، أجمل التصاميم رصدناها لدى آدم ليبيس Adam Lippes ومايكل كورس Michael Kors وجاسون وو Jason Wu، يساعد اللون الأسود في تنحيف الجسم وإطالته فقط نسقيه مع أزياء بألوان داكنة حتى تحصلي على الإطلالة المنشودة.

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