بالصور: جولة بين 6 منصات عروض في أسبوع لندن لموضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - أسدل أسبوع لندن لموضة خريف وشتاء 2020 ستائره وانتهت أيامه الخمسة بعد أن قدم عشرات العروض لعدد كبير من المصممين المشاهير والواعدين ممن اجتهدوا في تقديم مجموعات مميزة قد تناسب بعض النساء ولا تناسب أخريات ولكن التجول بين منصات هذه العروض يمكن أن يرسم لنا صورة لما ستكون عليه الموضة في هذا الموسم ويضئ لنا على أبرز ملامح الموضة من خطوط وألوان وأنسجة وأكسسوارات .

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1. عرض دار Burberry

Burberry

كان عرض دار بيربيري بمثابة احتفال من نوع خاص , لأنه الحدث الذي ينتظره عشاق الموضة في كل موسم ويتقاطر على حضورة النخب والمشاهير وقد ظهرت على المنصة في هذا الموسم عارضات من طراز خاص منهن (كيندال جينر) و (إرينا شايك) و(بيلا وجيجي حديد) ورافقت العرض عازفة بيانو فرنسية شهيرة كانت مصاحبة لخطوات العارضات وهن يقدمن مجموعة أنيقة ومتنوعة ومميزة كالعادة مع كثير من الخيارات لثياب الصباح والمساء .

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2. عرض المصمم Paul Costelloe

Paul Costelloe

لا نكون مبالغين إذا قلنا إن أغلب ثياب واكسسوارت هذا المصمم يمكن أن تدخل إلى خزانة ثياب المرأة وتتناغم مع بعضها بانسجام تام لأنها ثياب عملية وأنثوية وناعمة , ولعل اللافت في هذه المجموعة هو نوعية الأنسجة الفاخرة التي حولها المصمم إلى ثياب تستمد كثيرا من خطوطها من حقبة الخمسينيات والستينيات كما أولى المصمم اهتماماً خاصاً بالأكسسوارات والحلي التي كانت ذهبية وماسية في الغالب .

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3. عرض المصممة Simone Rocha

Simone Rocha

استلهمت المصممة الأيرلندية سيمون روشا مجموعتها هذه من مسرحية قديمة تعود إلى عام 1904 وتحمل عنوان (Riders To The Sea) وتصور الحالة التراجيدية التي تعيشها أرملة فقدت زوجها وأبنائها الخمسة غرقاً في البحر وترى المصممة ان هذه المسرحية تجسد بالنسبة لها ثلاثة مفاهيم هي الولادة ، والحياة ، والفقدان , وقد استوحت من هذا العمل المسرحي نسيجاً متشابكاً من التريكو والحبال يشبه شبكة الصياد وحولته إلى فساتين ومعاطف وقمصان نوم مع استخدام مدروس لطبعات الورود والقلوب وظهرت عرائسها وهن يغطين وجوههن بقماش الدانتيل مع زينة شعر من الخرز واللؤلؤ.

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4. عرض المصممة Victoria Beckham

Victoria Beckham



في هذا الموسم تعودالمصممة فيكتوريا بيكهام إلى أيام الفريق الغنائي Spice Girls الذي كانت واحدة من عضواته في التسعينيات من القرن الماضي , وقد أجمع النقاد على نضوج تجربة هذه المصممة ونجاحها في تقديم مجموعة رصينة فيها كثير من ملامح الحرفية والمهارة والموهبة أيضاً والتي ظهرت في الثياب والمعاطف والسراويل والتنورات المستوحاة من تلك الفترة مع التركيز على الأحذية الجلدية الملونة مرتفعة الساق ( بوت ).

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5. عرض المصمم Erdem

Erdem

استلهم المصمم ارديم مجموعته من أعمال مصور الأزياء الراحل Cecil Beaton الذي يقام له جناحاً خاصاً في National Portrait Gallery في لندن , وقد ظل المصمم مفتونا بأناقة نساء حقبة العشرينيات والثلاثينيات اللائي ظهرن في أعمال هذا المصور وحاول ان ينقلها في مجموعة هذا الموسم من خلال التركيز على الأنسجة الفاخرة المزينة بالديباج والفضة والمعادن اللماعة مع كثير من طيات الأقمشة التي تتدلى بنعومة على الجسم .

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6. عرض المصممة Roksanda

Roksanda

يمكن لعشاق أسبوع الموضة في لندن الاعتماد دائمًا على المصممة الصربية روكساندا لرشهم بفيض من الألوان البراقة والمضيئة , وكانت هذه المرة حريصة على تواجد الوان البرتقالي والأرجواني والأصفر والوردي والأخضر بكل تدرجاته , وكانت المجموعة غنية بالخطوط المبتكرة والمعاصرة التي نالت استحسان النقاد ووصفها بعضهم بأنها افضل مجموعة تقدمها حتى الآن.

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