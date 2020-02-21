كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - العبايات الخليجية باللون الأبيض من التصاميم التي تبحث عنها الصبايا باستمرار، ولم يعد يرتبط اللون الأبيض بموسم محدد كما كان في الماضي، بل هو من الدرجات الأساسية بكل الأوقات.

ولهذا إليكِ عبايات خليجية باللون الأبيض 2020، اخترناها لكِ من أشهر الماركات والفاشينيستا، لتعتمدي منها ما يناسبكِ.





العبايه البيضاء مع أكمام الجرس

العبايه البيضاء مع أكمام الجرس





شاهدنا كم سيطرت موضة أكمام الجرس على الأزياء عامًة في 2020، كهذا التصميم من valiente fashion house، مع التصميم الواسع المزركش، مناسب للشابات، ارتديه بأجواء النهار مع حجاب باللون الأبيض، أو سكارف ملون.

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العبايه البيضاء مع الأكمام الملونة اللامعة

العبايه البيضاء مع الأكمام الملونة اللامعة



أعجبنا هذا التصميم من الفاشينيستا فاطيمة المازمي، للعبايه باللون الأبيض، مع الأكمام الملونة بلمسة لامعة، لاطلالة شبابية ولافتة للأنظار بالوقت نفسه، اعتمديه بالحفلات انلهارية والمناسبات المهمة التي تبحثين فيها عن عبايه خليجية من الطراز الأول.

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العبايه البيضاء مع لمسة الأسود

العبايه البيضاء مع لمسة الأسود



العبايه بلوني الأبيض مع الأسود من الأفكار التي يمكنكِ اعتمادها أيضا بالعبايات الخليجية، وكنوع من التجديد إن كنتِ تبحثين على موديلات عبايات بيضاء، كهذا التصميم من hera closet، نسقيها مع حجاب باللون الأبيض، وشنطة شفافة ميني، وحذاء بألوان النود، أو بدرجات الأخضر والأزرق السماوي للمسة أكثر عصرية.

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العبايه البيضاء مع الكشكشة

العبايه البيضاء مع الكشكشة





اعتمدت الفاشينيستا الخليجية خولة المراغي أيضًا على موديلات العبايه البيضاء، لاطلالة عصرية، مع موديل الكشكشة على الجزء السفلي للعبايه، ونسقت معها الكعب العالي لتبدو أطول، بالأضافة إلى الحجاب باللون الأبيض، للمسة محايدة.

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