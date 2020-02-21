أفكار أزياء عصرية لطويلات القامة من سينتيا صموئيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - سينتيا صموئيل من النجمات الشابات اللواتي لمع نجمهن في الفترة الأخيرة من خلال الأدوار المميزة، التي لعبناها في الأعمال الدرامية العربية، وقد تميزت هي عن غيرها بحضورها القوي على الشاشة وجمالها الجذاب والفريد، وأيضاً لاحظنا أناقتها العصرية من خلال إطلالاتها المتنوعة التي تعتمدها في مناسبات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، وهذه الإطلالات مثالية للنساء طويلات القامة في حال رغبن أن يستلهمن منها بعض الأفكار وإليك بعض الأمثلة.



تنسيق شبابي في البليزر نسقته سينتيا صموئيل :

لوك شبابي في البليزر نسقته سينتيا صموئيل



شاهدنا سينتيا صموئيل مؤخراً في لوك صباحي كاجوال جمع بين الأناقة والعصرية، وقد نسقت فيه بنطلوناً قماشياً باللون الأسود مع بليزر بتصميم شبابي باللون الأزرق مزين بحزام قماشي على الخصر، وأكملت اللوك بحقيبة يد من الجلد الأسود من شانيل Chanel وحذاء رياضي باللون الأبيض.

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إطلالة صباحية باللون الأبيض اعتمدتها سينتيا صموئيل :

اطلالة أنيقة بالأبيض نسقتها سينتيا صموئيل



من الألوان المميزة هذا الشتاء كان الأبيض، وقد شاهدنا سينتيا صموئيل وقد نسقت لوكْ كاجوال من هذا اللوك، وكان عبارة عن بنطلون بقصة أرجل مريحة مع توب فضفاضة ياقتها عالية، وقد أكملت اللوك بطريقة مميزة مع حذاء كاحل بنقشة النمر، وحقيبة كبيرة من الجلد من لويس فويتون Louis Vuitton.

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فستان بنقشة الكارو تألقت به سينتيا صموئيل :

سينتيا صموئيل



هنا شاهدنا سينتيا صموئيل وقد اعتمدت لوكْ شبابياً ومواكباً لأحدث صيحات الموضة اختارت فيه فستاناً قصيراً من ديور Dior بنقشة الكارو باللونين الأحمر والأسود، زينت خصره بحزام عريض من الجلد، وأكملت الإطلالة بجزمة من دون كعب وصل طولها أسفل حد الركبة.

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فستان البليزر على طريقة سينتيا صموئيل :

سينتيا صموئيل



لإطلالة مسائية أنيقة وعصرية شاهدنا سينتيا صموئيل ، وقد نسقت لوكْ مميزاً في فستان البليزر موضة هذا الموسم، وقد اختارته بألوان جمعت بين الأسود والأصفر والأبيض، وبقصة ناعمة محددة الخصر بحزام قماشي، واختارت معه حذاءً أنيقاً بكعب عالٍ باللون الأسود.



أزياء شبابية وتنسيقات عصرية مثالية لطويلات القامة من سينتيا صموئيل شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك والتي تناسب ذوقك حسب المناسبة.

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