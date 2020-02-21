الأحذية الجلدية ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - الأحذية الجلدية ضمن إتجاهات الأحذية في عام 2020. بعد مواسم متتالية من الأحذية المنخفضة الكعب المستوحاة من التسعينيات، حان الوقت لإفساح المجال لأنماط جديدة في خزانتك- بدءًا من عودة الكعوب العالية، إلى بوت الساق العالي، كما تم إستعراضها من قبل مدارج ربيع 2020، فإنّ أكبر اتجاهات للأحذية في العام هي ملوّنة وجلدية ومضمونة لبث حياة جديدة في خزانة ملابسك:

Loafers ترند في ربيع 2020

Loafers



Loafers خيار مريح وجيد خاصة بمقدمة مربّعة بكل الألوان، مع انبعاث لتسعينيات القرن الماضي. إنها اتجاه الأحذية المثالي الذي يجب تجربته إذا كنتِ تحنّين إلى تلك الموضة. من منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو أعجبنا موديل الحذاء الفضّي من برادا ولويس فويتون. إنها موضة قديمة متجدّدة. بعض الكعوب أتت بتصاميم ملتوبة، وبعضها جامد ولكن النوعين في غاية الأناقة. تم تصميم Loafers من الجلد مع إكسسوارات وربط.

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الأحذية الجلدية الملونة لحدود الركبة







ترند الأحذية لربيع 2020 عبارة عن مجموعة ألوان وتصاميم ورسومات وزخرفة، وكأنّها بذلك تشبه زهور الربيع وحيويته. صندل بربط، وبوت بنقشة النمر، أو بالجلد الملوّن المقطّع كاروهات. بعد الهجمة على تصاميم التسعينات في شتاء 2019، نلاحظ قفزة في الموضة ظهرت على منصات عروض نيويورك، باريس، لندن، وميلانو. كي نسهّل عليكِ الخيار، اخترنا الأجمل بين هذه العروض: الأحذية الجلدية العالية لحدود الركبة، والتي كانت موضة في السبعينات، تعود بقوة هذا العام مع الألوان. مجموعة قوس قزح ملون من الأحذية لتعطيك استراحة من اللون الأسود التقليدي. ستكون خزانتك مشّعة هذا العام بظلال مشمسة من اللون الأصفر والبرتقالي ، أو ظل الأزرق كما في الصورة. ( في إتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: مياو مياو ، غوتشي ، التوزارا، مارك جاكوبس).

أحذية جلدية بالكعب العالي

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أحذية جلدية



تغيير قوي في ترند ربيع وصيف 2020. من صنادل القماش والربط، وأحذية الدانتيل، وبعد مواسم الأحذية الناعمة، والكعب المنخفض، إستعدي لاستعادة الكعوب العالية الضخمة. من الصنادل إلى البوت، والكندرة، فإنّ الإتجاه هو رفعنا جميعًا إلى أرض مرتفعة هذا العام. بالنسبة للصورة،( في اتجاه عقارب الساعة من اليسار: كلوي ، تيبي ، مياو مياو).

البوت الجلد الملون ترند في ربيع 2020

بوت ملوّن

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