بلوفرات شتوية للمحجبات وأسرار تنسيقها على غرار الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - تعتبر البلوفرات الصوف من أساسيات خزانة الشتاء، وهى من القطع سهلة التنسيق ويمكن إرتدائها على مدار اليوم مع مراعاة إعتماد الاكسسوارات المناسبة لتحويل اللوك من صباحي إلى مسائي فخم.



اكتشفي أبرز صيحات البلوفرات الصوف واستوحي طرق تنسيقها بأناقة من الفاشينيستا المحجبات.

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بلوفرات صوف مع بناطيل جلد

بلوفرات صوف مع بناطيل جلد



تجرئي واعتمدي صيحة البناطيل الجلد شرط أن تختاري موديل واسع غير ملاصق للساقين ليناسب ستايلك المحتشم ونسقيه مع بلوفر قصير بقصة الـ Peplum الأنثوية وتممي أناقتك بحقيبة كتف مزينة بنقشة جلد الأفعي أحمليها عبر الجسم وأنتعلي بوط أسود بمقدمة مدببة.



بلوفرات شتوية مع تنانير مستقيمة القصة

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بلوفرات شتوية مع تنانير مستقيمة القصة



جربي تنسيق البلوفرات القصيرة مع تنانير مستقيمة القصة، استوحي من اطلالة الفاشينيستا سمر البرشا وارتدي بلوفر بيج واسع مع تنورة من نفس اللون والخامة وأنتعلي بوت يخفي الجزء المكشوف من الساق، أو نسقي بلوفر قصير مع تنورة ساتان على غرار الفاشينيستا لينا أسعد وأعتمري طرحة شيفون بلون متناغم مع كامل الطلة.

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بلوفرات طويلة آخر موضة 2020

بلوفرات طويلة آخر موضة 2020



برزت هذا الموسم صيحة البلوفرات الطويلة بستايل التونيك وتميزت بقصاتها الواسعة التي تغمر الجسم، لذا فهى من القطع الساترة التي تناسب اطلالة المحجبة شرط أن تكون طويلة القامة، فهذه الموديلات لا تناسب القصيرات، جربي إعتمادها مع الجينز مستقيم القصة وحذاء رياضي مريح أو مع بنطال Skinny وبوت طويل وزيني الخصر بحزام عريض من نفس لون الحذاء.



بلوفرات قصيرة مع التنانير الواسعة

بلوفرات قصيرة مع التنانير الواسعة



لا يفوتك تنسيق البلوفر القصير مع تنورة واسعة سواء مزينة بكسرات البليسيه أو مطبعة بالورود لإطلالة أنثوية مفعمة بالمرح خلال النهار وأنتعلي بوت جملي طويل أو البوت الأبيض الأكثر رواجًا هذا الشتاء.

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