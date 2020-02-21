- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - تعتبر البلوفرات الصوف من أساسيات خزانة الشتاء، وهى من القطع سهلة التنسيق ويمكن إرتدائها على مدار اليوم مع مراعاة إعتماد الاكسسوارات المناسبة لتحويل اللوك من صباحي إلى مسائي فخم.
اكتشفي أبرز صيحات البلوفرات الصوف واستوحي طرق تنسيقها بأناقة من الفاشينيستا المحجبات.
تابعي المزيد: فساتين سواريه للقصيرات المحجبات
بلوفرات صوف مع بناطيل جلد
تجرئي واعتمدي صيحة البناطيل الجلد شرط أن تختاري موديل واسع غير ملاصق للساقين ليناسب ستايلك المحتشم ونسقيه مع بلوفر قصير بقصة الـ Peplum الأنثوية وتممي أناقتك بحقيبة كتف مزينة بنقشة جلد الأفعي أحمليها عبر الجسم وأنتعلي بوط أسود بمقدمة مدببة.
بلوفرات شتوية مع تنانير مستقيمة القصة
جربي تنسيق البلوفرات القصيرة مع تنانير مستقيمة القصة، استوحي من اطلالة الفاشينيستا سمر البرشا وارتدي بلوفر بيج واسع مع تنورة من نفس اللون والخامة وأنتعلي بوت يخفي الجزء المكشوف من الساق، أو نسقي بلوفر قصير مع تنورة ساتان على غرار الفاشينيستا لينا أسعد وأعتمري طرحة شيفون بلون متناغم مع كامل الطلة.
تابعي المزيد: بدلات رسمية للمحجبات موضة ربيع 2020 تخفي عيوب الجسم
بلوفرات طويلة آخر موضة 2020
برزت هذا الموسم صيحة البلوفرات الطويلة بستايل التونيك وتميزت بقصاتها الواسعة التي تغمر الجسم، لذا فهى من القطع الساترة التي تناسب اطلالة المحجبة شرط أن تكون طويلة القامة، فهذه الموديلات لا تناسب القصيرات، جربي إعتمادها مع الجينز مستقيم القصة وحذاء رياضي مريح أو مع بنطال Skinny وبوت طويل وزيني الخصر بحزام عريض من نفس لون الحذاء.
بلوفرات قصيرة مع التنانير الواسعة
لا يفوتك تنسيق البلوفر القصير مع تنورة واسعة سواء مزينة بكسرات البليسيه أو مطبعة بالورود لإطلالة أنثوية مفعمة بالمرح خلال النهار وأنتعلي بوت جملي طويل أو البوت الأبيض الأكثر رواجًا هذا الشتاء.
تابعي المزيد: تنسيقات البالطو الطويل موضة شتاء 2020
كانت هذه تفاصيل خبر بلوفرات شتوية للمحجبات وأسرار تنسيقها على غرار الفاشينيستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.