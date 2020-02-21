كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 07:41 مساءً - حجر التورمالين هو المفضل لدى مصممي المجوهرات، ويُعتبر خياراً رائعاً، خاصة لخواتم الخطوبة. التورمالين عبارة عن أحجار ميسورة التكلفة نسبياً، لكن أسعارها تختلف بقوّة. تأتي كلمة "التورمالين" من الكلمة التورمالية، والتي تعني "حجر من الألوان المختلطة". في الماضي، أخطأ البعض في التورمالين بسبب الأحجار الكريمة الملوّنة الأخرى. يمكن أن يشبه الروبي والزمرد، ولكن بأسعار معقولة أكثر من ذلك بكثير. حجر التورمالين رمزية تمثيل روحين تصبحان واحدة. ويحب البعض الآخر رمزية الألوان نفسها: الوردي والأحمر للصداقة، والأخضر للطبيعة، أو الأزرق للبحر والسماء. ماذا عن الألوان الأخرى؟

ألوان حجر التورمالين

خواتم مزينة بأحجار التورمالين الملونة



أحد أسباب شعبية التورمالين هو أنّه متوفر بأيّ لون، ويمكن حتى إظهار ألوان متعددة بنفس الأحجار الكريمة. اللون الأخضر هو اللون الأكثر شيوعاً، يليه درجات اللون الوردي إلى الأحمر. هناك أيضاً التورمالين الأزرق أيضاً، ويمكن أن تكون الأصناف الأغلى ثمناً. الأصفر والبرتقالي والأرجواني هي ألوان نادرة للتورمالين. التورمالين الأزرق يمكن أن يذهل العين أيضاً. في حالات نادرة، يمكن أن تكون أحجار التورمالين متعددة الألوان. الأخضر والوردي هما الأكثر شيوعاً، ويطلق عليهما لقب "بطيخ التورمالين".

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العناية بحجر التورمالين

التنظيف المنتظم هو أفضل طريقة للحفاظ على التورمالين



مجرد حصولك على الخاتم، ستحتاجين إلى الحفاظ على مظهره رائعاً. ومع مرور الوقت، قد تجدين أن الحجر الخاص بكِ قد تراكمت عليه الخدوش. التنظيف المنتظم هو أفضل طريقة للحفاظ على التورمالين مشرقاً ومشّعاً. التنظيف بالموجات فوق الصوتية والبخار لن يضر التورمالين. من ناحية أخرى، فإنّ الأحجار الكريمة مع شوائب أو كسور داخلية قد تكسر الهالة. بالنسبة لهذه الأحجار الكريمة، استخدمي الماء الدافئ والمنظفات المعتدلة وفرشاة ناعمة للتنظيف. إضافة إلى ذلك، فقد ترغبين في إعداد طريقة لتوفير حماية إضافية، هنا ننصحكِ بتغطية الحافة الخارجية للحجر، مما يجعله أقل عرضة للكسر والتشويه.

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تحذيرات قبل شراء حجر التورمالين

التورمالين الأخضر واضح تماماً للعين



عليكِ الانتباه إلى بعض عيوب حجر التورمالين قبل شرائه؛ يمكن أن تكون العيوب الكبيرة واضحة للعين، ويمكن للبعض الآخر أن يكون غير واضح ويؤثر على متانة الأحجار الكريمة. بشكل عام، يجب أن يكون التورمالين الأخضر واضحاً تماماً للعين، دون أي شوائب مرئية. العيوب أكثر شيوعاً في التورمالين الوردي والأحمر والأزرق. في الأحجار ذات اللونين أو أكثر، تكون عيوب الوضوح شائعة في واجهة اللونين. يمكن أن يسبب ذلك مشكلات في متانة الحجر، لذلك اسألي دائماً عن الوضوح والمتانة في هذه الأحجار الكريمة قبل شرائها. ننصحك بعدم اختيار الأحجار الكريمة ذات العيوب الكبيرة أو الداكنة في منتصف الحجر، أو العيوب التي تجعل الحجر يبدو غائماً.

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