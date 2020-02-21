بشكل مختلف، أعلنت الرئيسة السويسرية، سيمونيتا سوماروجا، أمس الخميس، أنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل، برفقة سويسريين سيبلغون سن الستين مثلها في 14 مايو 2020.
وحسبما ذكرت "فرانس برس"، وجهت الرئيسة السويسرية، الدعوة عبر تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "يسعدني أن تسجلوا لحضور حفلة عيد ميلادي".
وطُلب من السويسريين المعنيين ملء استمارة وإرفاقها بصورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.
من جهتها، أوضحت السلطات الفيدرالية السويسرية أن الحفلة ستقام قرب العاصمة السويسرية برن، وأن عدد المشاركين سيكون محدودا.
وأفاد مكتب الإحصاءات الفيدرالي أن 8492 شخصا، ولدوا في سويسرا في مايو 1960، ما يعني أن متوسط عدد الأشخاص الذين ولدوا في 14 مايو من تلك السنة يفترض أن يكون 290 شخصا.
وكانت "سوماروجا" قد باشرت ولايتها الثانية مشددة على قربها من المواطنين من خلال تقديمها التهاني بحلول السنة الجديدة من مخبز في الحي الذي تقطنه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة سويسرا تفاجئ من هم بعمر الـ 60.. دعتهم للاحتفال بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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