زوجة وليد سليمان تعلق على استبعاده من السوبر: "شوفت في غيابك بيحصل أيه؟"

أعربت ياسمين أمل، زوجة لاعب الأهلي وليد سليمان، عن ضيقها، من عدم مشاركة زوجها في مواجهة كأس السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، وانتهت بفوز نادي الزمالك، وحصده اللقب.

ونشرت "ياسمين"، صورة لزوجها، مدون عليها جملة "بالضحكة دي قلبي متعلق" من أغنية "بالضحكة دي" للفنان عمرو دياب، معلقة: "كنت فين؟!! شوف في غيابك بيحصل إيه".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 3600 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "عدم وجوده أثر كتير"، و"لو لعب كان ممكن نحسم الماتش من غير ركلات ترجيح"، و"الكأس خلاص في ميت عقبة".

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رسميا.. الزمالك بطلا للسوبر

وحصد فريق نادي الزمالك، لقب كأس السوبر المصري، على حساب منافسه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح، في نهائي البطولة.

وحقق الفريق الأبيض لقبه الرابع في كأس السوبر المصري، ليقلص الفارق مع الأهلي الأكثر حصدا للبطولة، برصيد 11 لقبا، بعدما تفوق على الأهلى بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في لقائه الأخير.

وثأر الزمالك من هزيمته أمام الأهلي في كأس السوبر بثلاثية مقابل هدفين، مع بداية الموسم الجاري، ليعود الزمالك ويخطف اللقب من غريمه التقليدي.

وأصبح هذا هو اللقب الثاني الذي يحصده الزمالك في وقت قصير، بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بمدينة الدوحة يوم 14 فبراير.