بسمة: محدش يدور على صورة لبنتي.. ومتابعون: شفناها قبل كدا

تحرص الفنانة بسمة، على عدم نشر صورة لابنتها "نادية"، وإخفائها بعيدًا عن وسائل الإعلام، وعبر حسابها على "إنستجرام"، نشرت الفنانة مجموعة من الصور لها برفقة والدتها، أثناء زيارتهما لمدينة أسوان.

وعلقت "بسمة"، على الصور قائلة: "يوم الإجازة مع الحبيبة الأولى، نولة درويش، أمي، وحب العمر، ناديا حمزاوي، بنتي ونور عيني، في أسوان الجميلة".

وطلبت "بسمة"، بعدم البحث عن صورة لابنتها: "محدش يدور على صورة ناديا لأني مش هنزلها".

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وتلقت الفنانة عددا من تعليقات متابعيها الذين تفاعلوا معها، بشأن ابنتها، فمنهم من قالت: "أنا عارفة صورة لنادية"، لترد عليها الفنانة متساءلة: "فين"، وأجابتها المتابعة: "شفتك أنتي وهي مرة في الدقي".

وفي تعليق آخر: "لا ما احنا شفناها قبل كدا في لايف عند بوسي شلبي".

يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي، نشرت مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قبل بدء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، أظهر محاولة الفنانة بسمة إخفاء ملامح ابنتها "نادية" أثناء حديثها معها، وظهر صوت الفنانة في الفيديو قائلة: "متجبهاش معايا".