الممثلة دام جولي والترز تعلن إصابتها بسرطان القولون

كشفت الممثلة البريطانية، دام جولي والترز، عن إصابتها بمرض سرطان القولون من الدرجة الثالثة.

وقالت جولى والترز، التى كانت بطلة أفلام "ماما ميا"، و"بيلى أليوت"، وغيرهما، أنها في البداية، اعتقدت أنهم ارتكبوا خطأ ما، لكن مع بدء تلقيها العلاج الكيميائي أصبح الأمر واضحا تماما بالنسبة لها.

وأوضحت الممثلة البريطانية، أن تشخيص حالتها بالإصابة بسرطان القولون من الدرجة الثالثة يعنى انتشار السرطان إلى الغدد الليمفاوية القريبة من الأمعاء، غير أنه لم يمتد إلى أعضاء بعيد فى الجسم، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المرض قبل 18 شهرا من خلال اكتشاف ورمين مبدئيين في الأمعاء الغليظة.

وقالت "جولي"، في تصريحات إعلامية، أن فيلمها القادم الذى يحمل عنوان "ذا سيكرت جاردن"، أو الحديقة السرية، قد يكون آخر أعمالها، وإن كانت غير متأكدة من اتخاذ قرار باعتزال التمثيل.