الامارات | فرقة البوب الكورية «بي تي إس» تضرب مجدداً وتحقق أرقاماً قياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة البوب الكورية «بي تي إس» تضرب مجدداً وتحقق أرقاماً قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت فرقة «بي تي إس»، اليوم الجمعة، ألبومها الجديد الذي حقّق على الفور أرقاماً قياسية، وأصبح الأكثر طلباً في كوريا الجنوبية، وكذلك احتلت الأغنية المنفردة «أون» المرتبة الاولى على تطبيق «تيك توك».

وتعدّ فرقة «بي تي إس» ظاهرة موسيقية عالمية، فهي أول مجموعة كورية لموسيقى البوب تصل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ أحيت العديد من الحفلات المحجوزة بالكامل في لوس أنجلوس وشيكاغو ولندن وفرنسا.

وصدر الألبوم بعنوان «ماب أوف ذي سول 7» في أنحاء العالم.

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ويشير الرقم 7 إلى عدد أعضاء الفرقة وعدد السنوات التي مرّت على انطلاقتها.

ونشرت الفرقة الخميس مقتطفاً مدّته 30 ثانية من أغنية «أون» بشكل حصري على تطبيق «تيك توك» لمشاركة الفيديوهات.

وتعدّ «بي تي إس» الفرقة الغنائية الأولى التي تنشر أغانيها على «تيك توك»، ودعت المتابعين والمعجبين إلى إعداد فيديوهات خاصّة بهم من خلال استخدام الأغنية. وحتى صباح اليوم الجمعة، نشر أكثر من 33 ألف فيديو يبرز فيها العديد من المعجبين يرقصون في أماكن متفرقة على وقع الأغنية. وأصبح الألبوم الآن الأكثر طلباً في العالم بحيث باع أكثر من 4,02 ملايين نسخة.