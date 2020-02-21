الامارات | السلطات السعودية توقف "بنت مكة"

شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية توقف "بنت مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت السلطات السعودية، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو انتشر بعنوان "بنت مكة" أظهر فتاة وهي تغني بأسلوب "راب".

ويظهر الفيديو فتاة تغني واصفة نفسها بأنها "بنت مكة"، ذاكرة عددا من الصفات منها العطاء والكرم والجمال في فتيات المدينة. وظهرت المغنية رفقة فتيات رقصن بأسلوب "بريك دانس".

ونشرت الأغنية عبر موقع "يوتيوب" في 13 فبراير الجاري، وذكرت القناة أن اسم المغنية هو "أصايل". وحظي المقطع بأكثر من 82 ألف مشاهدة، قبل حذفة نهائيا.

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ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة تغريدة نصت على أن "أمير مكة خالد الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)". ووصفت التغريدة الفيديو بأنه "يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة". وانتشر وسم "#لستن_بنات_مكة"، انتقد فيه المغردون رقص الفتيات.