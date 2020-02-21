9 أشياء يجب إبعادها عن غرفة النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لكي تحصل على نوم هادئ دون توتر أو أرق، عليك إبعاد بعض الأشياء عن غرفة نومك؛ للحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، نذكرها لك وفق ما نقل موقع "thehealthy" المعني بالصحة.

- الحيوانات الأليفة:

وجود الحيوانات الأليفة داخل غرفة النوم قد يتسبب في انتشار الجراثيم والحشرات، وحتى إذا تغلبت على هذا، بإجراء الفحوصات الطبية لحيوانك الأليف؛ فتواجهك مشكلة أخرى بسبب نومه بجانبك، ما يسبب لك القلق وعدم أخذ القسط الكافٍ من النوم.

- الهاتف المحمول:

لكي تأخذ قسطًا كافيًا من النوم العميق، أبعد هاتفك المحمول عن غرفة نومك لأنه يتسبب في الأرق، كما أن الترددات المنبعثة منه يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان، وفق ما ذكر الموقع الطبي.

- الطعام:

تتناول الطعام على السرير مصحوبًا بنشاط آخر مثل: مشاهدة التلفزيون أو القراءة يجعل من الصعب التركيز فيما تأكله ويتسبب بالإصابة بعسر الهضم وزيادة الوزن، ويجعل من الصعب النوم.

- التلفزيون:

تتمثل مشكلة مشاهدة التلفزيون أثناء النوم في بقاء الشخص مستيقظًا لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك، وأيضا انبعاث الضوء من الشاشة يؤدي إلى قلة النوم والشعور بالأرق.

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- المكتب:

يجب وضع المكتب خارج غرفة النوم حتى لا يتم ربط مكان عملك براحتك، لذلك عليك إنشاء مكان مخصص لوضع مكتبك به للحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

- فوضى (كركبة) الغرفة:

غرفة النوم هي المكان المفضل للشعور بالراحة، لذلك يجب تنظيف الغرفة باستمرار، حيث إن فوضى الغرفة لها آثارًا سلبية عديدة على الصحة الجسدية والعقلية.

- مرتبة النوم غير المريحة:

من الأشياء التي تجعلك تشعر بعدم الراحة هي المرتبة غير المريحة، لذلك يجب استبدالها بأخرى مريحة تساعد في الخلود إلى النوم دون قلق.

- الألوان الداكنة:

الحصول على الاسترخاء ليس أمرًا سهلًا، ولكن الألوان الحيوية بحائط غرفة النوم تساعد على ذلك، مثل: الأزرق والأصفر والفضي والأخضر والبرتقالي، وهي أكثر ملائمة للراحة والاسترخاء، على عكس الداكنة مثل: البني والرمادي.

- الضوء المنبعث من النوافذ:

تعتبر الستائر ضرورية للحصول على نوم جيد، حيث إن الضوء المنبعث إلى النافذة يؤدي إلى قلة النوم، ما يساهم في احتمالية الإصابة بمشاكل القلب والسمنة، لذلك يجب عليك وضع الستائر السميكة على النافذة لمنع تسلل الضوء إلى غرفة النوم.